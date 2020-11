Un modo per provare a tenerli a bada è concentrarsi sulla respirazione , mettendo in pratica esercizi specifici che aiutino a gestire e superare tutte le emozioni negative che sopraggiungono nel corso della giornata.

Emozioni diverse sono associate a diverse forme di respirazione , quindi cambiare il modo in cui si respira può cambiare quello in cui ci si sente. Questa, in sostanza, la chiave del successo della tecnica SKY .

Come si pratica

Gli esercizi di SKY Breath Meditation sono piuttosto semplici e, una volta imparati, si possono eseguire da soli senza il supporto di un insegnante o un personal trainer.

Gli elementi fondanti di questa tecnica sono tre: posture yoga (asane), fondamentale per sciogliere tensioni articolari e muscolari; tecniche di rilassamento e tecniche respiratorie.

Queste ultime, che sono quelle fondamentali per la riuscita della pratica, derivano dal pranayama, lo yoga del respiro, e si compongono di esercizi volti appunto al controllo ritmico dell'atto respiratorio.

Gli esercizi principali

Gli esercizi fondamentali sono quattro, ognuno con differenti finalità. Se svolti secondo frequenze prestabilite, già dopo un paio di settimane promettono i primi risultati.

Il primo si chiama Ujjiai Pranayama e consiste in una respirazione in tre stadi, addominale, toracica, clavicolare, che rallenta il ritmo metabolico e genera un effetto calmante attraverso la stimolazione del sistema parasimpatico e il riequilibrio della bilancia simpatico-vagale.

A seguire il Kapalabati, che riequilibra i due emisferi cerebrali e stimola le onde Beta del cervello, ovvero quelle elettromagnetiche che la psiche usa per valutare gli stimoli che provengono dal mondo esterno. Il risultato è un significativo effetto calmante.

Il terzo step si chiama Bastrika e stimola il sistema simpatico infondendo in un primo momento un'enorme energia, seguita subito dopo da un profondo rilassamento.

Il passaggio conclusivo, invece, è denominato Sudarshan Kriya, e prevede l'alternanza di vari ritmi naturali di inspirazione ed espirazione fatti solo con il naso, che portano a uno stato spontaneo meditativo e a un rilassamento finale.

Per avere un'idea di come la respirazione possa incidere sull'organismo e lo stress avvertito è sufficiente cambiare il rapporto tra inspirazione ed espirazione. Quando si inspira il battito cardiaco accelera, mentre quando si espira rallenta. Inspirare contando fino a quattro ed espirare contando fino a otto per pochi minuti può iniziare a rilassare il sistema nervoso. Quando lo stato d'agitazione sale, inoltre, allungare le espirazioni può essere un buon modo per riportarlo a livelli normali.