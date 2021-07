Esercizi di Piegamento del Mento per il Dolore al Collo

Introduzione

Molte persone trascorrono gran parte della giornata stando sedute davanti a un computer o guardando lo schermo del telefono. Entrambe queste attività e queste posizioni portano a piegare la testa in avanti, cosa che può comprimere i nervi del collo, creando dolore. Per migliorare la situazione, è utile eseguire degli specifici esercizi di piegamento del mento.



Se si soffre di dolori al collo, però, è meglio consultare il proprio medico prima di lavorare sul mento o di eseguire altri esercizi di rafforzamento del collo. Per un programma di esercizi individualizzato finalizzato a correggere al meglio la postura si può consultare un fisioterapista.