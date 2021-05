Esercizi per Piedi Piatti

Non sempre questa condizione fisica genera dolore , ma nei casi in cui l'assenza dell'arco plantare sia sintomatica, i disturbi più comuni si concentrano solitamente su tallone, caviglie , parte bassa delle gambe, ginocchia e zona lombare .

Esercizi ideali

È importante prendersi cura dei piedi piatti in modo appropriato poiché se trascurati possono causare squilibri in altre parti del corpo.

Di solito, non è necessario un intervento chirurgico per trattarli, a meno che non abbiano causato una deformità ossea o una rottura del tendine. Per migliorare la situazione si possono invece indossare scarpe appositamente create per sostenere gli archi e offrire un'ammortizzazione extra.

Inoltre, esistono diversi esercizi indicati per diminuire eventuali dolori e fastidi.

L'ideale sarebbe inserirli nella propria routine quotidiana o svolgerli almeno tre volte a settimana.

Allungamento del tallone

Da posizione eretta, poggiare le mani su un muro o una sedia all'altezza delle spalle o degli occhi.

Portare una gamba in avanti e l'altra distesa dietro di sé.

Premere saldamente entrambi i talloni sul pavimento.

Mantenendo la colonna vertebrale dritta, piegare la gamba anteriore e spingersi contro il muro o il sostegno, cercando di sentire un allungamento nella gamba posteriore e nel tendine di Achille.

Mantenere la posizione per 30 secondi.

Ripetere 4 volte per ogni ogni lato.

Rotazioni con palline da tennis

Sedersi su una sedia e posizionare una pallina da tennis sotto il piede destro.

Mantenere la colonna vertebrale dritta e far rotolare la pallina sotto il piede, concentrandosi sull'arco.

Continuare per 2-3 minuti.

Ripetere il movimento con il piede opposto.

Sollevamenti dell’arco plantare

Mettersi in posizione eretta e con i piedi alla larghezza dei fianchi.

Assicurandosi di mantenere le dita dei piedi a contatto con il pavimento, spostare tutto il peso corporeo sui bordi esterni dei piedi mentre si sollevano gli archi il più possibile.

Tornare alla posizione iniziale.

Eseguire 2 o 3 serie da 10 - 15 ripetizioni.

Sollevamenti sulle punte

Da posizione eretta, sollevare i talloni più in alto che si può.

Rimanere con i talloni alzati per 5 secondi, quindi riportarli al pavimento.

Eseguire 2 o 3 serie da 15 – 20 ripetizioni.

Allungamenti in elevazione

Salire su un gradino o un attrezzo da step, poggiando il piede sinistro per intero in avanti, e il sinistro sul bordo inferiore.

Usare il piede sinistro per rimanere in equilibrio mentre si abbassa quello destro in modo che il tallone scenda leggermente dal gradino.

Sollevare lentamente il tallone destro più in alto che si può, concentrandosi sul rafforzamento dell'arco.

Ruotare l'arco verso l'interno mentre il ginocchio e il polpaccio ruotano leggermente di lato.

Abbassare lentamente la schiena fino a tornare alla posizione di partenza.

Eseguire 2 o 3 serie da 10 - 15 ripetizioni su entrambi i lati.

Contrazioni con asciugamano

Sedersi su una sedia e posizionare un asciugamano sotto i piedi.

Tenere i talloni fissi sul pavimento e nel frattempo piegare le dita per stropicciare l'asciugamano.

Premere le dita dei piedi contro l'arco, mantenere la posizione per alcuni secondi e rilassarsi.

Eseguire 2 o 3 serie da 10 - 15 ripetizioni.

Sollevamento della punta