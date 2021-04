Esercizi per il Tunnel Carpale

Le cause alla base di questa problematica non sono ancora del tutto note. Gli esperti ipotizzano che sia il risultato della combinazione fra fattori genetici e stile di vita. In particolare, un ruolo importante sembra essere attribuito ai ripetuti movimenti di flesso-estensione del polso e delle dita , che aumentano le probabilità di infiammazione. Da questo punto di vista sono a rischio lavori ripetitivi, come quelli eseguiti dalle casalinghe, dai cuochi e dalle sarte. Altri fattori scatenanti sono costituiti da traumi locali, gravidanza, uso di contraccettivi orali , vibrazioni e basse temperature .

Per sindrome del tunnel carpale si intende la compressione e l' infiammazione del nervo mediano del polso a livello del tunnel carpale. Il nervo mediano parte dall' ascella e decorre in posizione centrale nel braccio e nell'avambraccio, arrivando fino alle dita della mano. All'altezza del polso passa proprio attraverso il tunnel carpale, una struttura che si trova fra la parte interna del polso e il palmo della mano .

Tunnel carpale, gli esercizi utili

Non esiste un modo noto e certo per prevenire il tunnel carpale, ma alcuni esercizi possono ridurre il rischio di malattia o, nel caso in cui essa sia già presente, di un intervento chirurgico. Ecco quattro mosse di base che si possono eseguire in qualsiasi momento della giornata. Si tratta di esercizi semplici che non richiedono alcuna attrezzatura. Possono essere eseguiti facilmente alla scrivania, mentre si aspetta in fila o ogni volta che si hanno uno o due minuti a disposizione.