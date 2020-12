Esercizi Kegel: le risposte ai dubbi più comuni

Gli esercizi di Kegel devono il nome al ginecologo inventore della tecnica, Arnold Kegel, e consistono nel contrarre e rilassare i muscoli del pavimento pelvico per migliorarne la tonicità. Teoricamente piuttosto conosciuti, nella pratica lo sono molto meno visto che oltre il 70% delle donne non sa esattamente come, quando e in che modo farli. A fare chiarezza sui mille dubbi legati al 'fitness delle zone intime', le sessuologhe Manuela Farris e Roberta Rossi e la coach Alessandra Bitelli.

Cos’è il pavimento pelvico Il pavimento pelvico è un insieme di muscoli e legamenti che chiudono la parte inferiore della cavità addominale e serve per mantenere vescica, uretra, utero, vagina e retto nella posizione corretta. Con il passare degli anni, e soprattutto dopo la menopausa, tende ad indebolirsi.

Allenamento: come muovere i primi passi Perché è importante tonificare il pavimento pelvico? Tutti i muscoli hanno bisogno di essere allenati, compreso il pavimento pelvico che può risentire di questa mancanza. Quando si avverte che la tonicità di gambe e braccia sta peggiorando, spesso si corre ai ripari compiendo esercizi specifici per migliorare la situazione. La stessa cosa dovrebbe succedere con quelli pelvici ma così non è quasi mai, probabilmente anche a causa dei molti tabù ancora forti relativi alla salute intima femminile. Rinforzarli però è molto importante perché può migliorare la vita sessuale e prevenire o controllare molti disturbi, primo tra tutti l'incontinenza urinaria. Come si fanno gli esercizi? Il modo migliore per iniziare a fare gli esercizi di Kegel è immaginare di sedersi su una biglia e stringere i muscoli pelvici come se la si stesse sollevando. Per ottenere i migliori risultati ci si deve concentrare solo sulla contrazione muscolare pelvica, facendo attenzione a non flettere i muscoli dell'addome, delle cosce o dei glutei. Evitare di trattenere il respiro ma, invece, respirare liberamente durante gli esercizi. Ripetere almeno tre serie da 10 a 15 ripetizioni al giorno. Chi non ci riesce cosa può fare? Se si è alle prime armi esistono presidi che possono aiutare a stimolare i muscoli, come le sfere che hanno un peso al loro interno che si muove e ruota ad ogni movimento del corpo, indicate anche a chi già conosce gli esercizi e vuole aumentare l'intensità dello sforzo. Utilissimi anche elettro stimolatori particolarmente sofisticati in grado di percepire l'intensità della contrazione del pavimento pelvico e fornire una guida all'esercizio. A chi sono più indicati? Oltre all'invecchiamento, molte altre situazioni possono indebolire i muscoli del pavimento pelvico: gravidanza, parto, interventi chirurgici, costipazione o tosse cronica e sovrappeso. Per questo per tutte è importante fare gli esercizi Kegel ma ancor di più per donne che soffrono di: incontinenza da stress e perdono alcune gocce di urina mentre starnutiscono, ridono o tossiscono;

incontinenza da urgenza urinaria e hanno un forte e improvviso bisogno di urinare appena prima di perdere una grande quantità di urina

incontinenza fecale. hai perdita di feci. A che età bisognerebbe iniziare a farli? Si può iniziare a qualunque età, anche da giovanissime, perché anche se l'incontinenza sopraggiunge solitamente dopo i 45 anni, non bisogna dimenticare l'importante impatto che questi esercizi possono avere sulla sessualità. Inoltre, è sempre meglio arrivare preparate alla menopausa, quando i livelli ormonali iniziano a ridursi lentamente, soprattutto gli estrogeni, responsabili della rotondità e dell'elasticità dei tuoi tessuti, e si potrebbero riscontrare alcuni problemi o cambiamenti nella vagina. Quando si possono fare? Per eseguirli non serve prendersi del tempo apposta visto che si possono fare in ogni momento senza che nessuno se ne accorga: sedute al computer, guardando la TV o aspettando l'autobus. L'unica cosa importante è avere la vescica vuota.