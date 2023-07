Introduzione

Quando si parla di allenamento e ginnastica, si pensa subito agli esercizi per scolpire gli addominali, snellire i fianchi, rafforzare i bicipiti e così via. Ma lo sport non è importante solamente per far lavorare la muscolatura, allenare il sistema cardiovascolare e migliorare la silhouette. Esistono anche particolari esercizi di respirazione per aumentare la capacità polmonare e dunque l'ossigenazione, fondamentale per molte funzioni e la stessa sopravvivenza.