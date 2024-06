Esercizi di Kegel: a cosa servono e come si fanno?

Gli esercizi di Kegel servono a rinforzare i muscoli del pavimento pelvico , in particolare il muscolo pubococcigeo , e renderli più resistenti . Una muscolatura del pavimento pelvico tonica e in salute garantisce sostegno agli organi situati nella pelvi , quali uretra, vescica, intestino e, nella donna, utero e vagina, e aiuta a controllare meglio funzioni fisiologiche come fare la cacca e fare la pipì .

Gli esercizi di Kegel non sono adatti a tutti: in chi possiede già un pavimento pelvico tonico potrebbero causare un accorciamento eccessivo dei muscoli, il che rende quest'ultimi poco performanti.

Fare gli esercizi di Kegel in gravidanza potrebbe rendere più semplice il parto , in quanto la donna sviluppa un maggiore controllo e una maggiore consapevolezza della muscolatura del pavimento pelvico, protagonista durante le contrazioni e il travaglio .

Infine, se praticati con regolarità, possono avere un impatto positivo sulla salute sessuale , sia della donna che dell'uomo: per esempio, nelle donne possono rendere più facile il raggiungimento dell' orgasmo nelle donne, mentre negli uomini possono migliorare problematiche come l' eiaculazione precoce e la disfunzione erettile .

Gli esercizi di Kegel, inoltre, possono migliorare una condizione prettamente femminile nota come prolasso degli organi pelvici (in cui gli organi pelvici sporgono dalla vagina).

Come si fanno?

Per prima cosa, bisogna capire quali sono i muscoli da contrarre durante gli esercizi di Kegel: i muscoli del pavimento pelvico sono quelli che si chiamano in causa quando si trattiene la pipì o il gas intestinale.

Sapere quali muscoli contrarre e stimolarli in modo corretto sono probabilmente i due aspetti più complessi di questa ginnastica, ma anche quelli fondamentali per trarre il massimo beneficio.

Una volta compreso come contrarre i muscoli target, è possibile iniziare con gli esercizi veri e propri.

Esistono due modalità esecutive, una per migliorare la forza rapida (o veloce) e una per migliorare la resistenza:

Per la forza rapida . Da in piedi, sdraiati o seduti, contrarre e rilasciare i muscoli del pavimento pelvico per 5-6 volte consecutive, ponendo attenzione sia alla contrazione che al rilascio.

Una volta presa confidenza con questa modalità dell'esercizio, è possibile e consigliato aumentare il numero di ripetizioni (ovvero il numero di contrazioni-rilasci).

. Da in piedi, sdraiati o seduti, contrarre e rilasciare i muscoli del pavimento pelvico per 5-6 volte consecutive, ponendo attenzione sia alla contrazione che al rilascio. Una volta presa confidenza con questa modalità dell'esercizio, è possibile e consigliato aumentare il numero di ripetizioni (ovvero il numero di contrazioni-rilasci). Per la resistenza. Da in piedi, sdraiati o seduti, contrarre i muscoli del pavimento pelvico per 3-5 secondi e, successivamente, rilasciare la muscolatura con le stesse tempistiche. Ripetere il tutto per 10 volte complessive.

Con il tempo, è possibile e consigliato aumentare i tempi di contrazione e rilascio, fino ad arrivare 10 secondi.

Con il tempo e il rafforzamento della muscolatura, è possibile e consigliabile aumentare il numero di serie, sempre con estrema gradualità.

Durante gli esercizi di Kegel, non bisogna contrarre i glutei, i muscoli dell'interno coscia, i muscoli della schiena e nemmeno gli addominali.

Esercizi di Kegel: quante volte al giorno?

Gli esperti consigliano, per l'inizio, di svolgere gli esercizi di Kegel 2 volte al giorno, una al mattino e una alla sera.

Con il tempo, quindi, è possibile aggiungere anche una terza sessione giornaliera, da praticare a metà giornata.

Esercizi di Kegel: meglio in piedi o sdraiati?

Gli esercizi di Kegel possono eseguirsi in piedi, seduti e sdraiati.

All'inizio, tuttavia, è consigliabile praticarli da sdraiati.

Esercizi di Kegel: come capire quali muscoli contrarre?

Un tempo, per far capire quali fossero i muscoli del pavimento pelvico, l'indicazione era quella di trattenere la pipì e focalizzarsi su parte del corpo si contraeva.

Oggi, per vari motivi, questa strategia è stata abbondonata, in favore di un metodo più efficace, che prevede l'impiego dei cosiddetti coni vaginali; si tratta di pesi a forma di cono, realizzati in silicone medico ipoallergenico, che prima vanno inseriti in vagina e poi se ne deve impedire la discesa: per la forza di gravità, il cono tende a scendere; l'unico modo per opporsi alla discesa è contrarre la muscolatura del pavimento pelvico.

L'impiego dei coni vaginali è una strategia molto efficace nel far comprendere quali sono i muscoli del pavimento pelvico e come si contraggono.

Esercizi di Kegel: come capire se si fanno bene?

Se l'esecuzione degli esercizi di Kegel è corretta, non si dovrebbe avvertire alcun tipo di dolore; viceversa, se a seguito della ginnastica in questione si sviluppano dolore ai glutei, alla schiena o altro, probabilmente si sono contratti i muscoli sbagliati e si sono effettuati dei movimenti stressanti per la colonna vertebrale.

Come detto, individuare la muscolatura target e contrarle in modo adeguato è l'aspetto più complesso e anche più importante della ginnastica di Kegel.

Se si hanno dubbi sulla corretta esecuzione, è consigliabile rivolgersi a un esperto del settore.

Un altro indicatore di come si stanno eseguendo gli esercizi di Kegel è l'evoluzione dei sintomi nel corso delle settimane: se migliorano, significa che l'esecuzione è appropriata; se non si osservano miglioramenti tangibili, vuol dire che si sta sbagliando qualcosa.