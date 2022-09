Al giorno d'oggi sono sempre più numerose le persone che arrivano a sera esauste e sovraccariche di pensieri e preoccupazioni. Non deve stupire, quindi, che molti abbiano problemi a dormire bene . Quando si è sotto stress e tesi, infatti, in genere si fatica a raggiungere il rilassamento necessario all'addormentamento, per cui si rischia di trascorrere delle nottate molto agitate. C'è però una strategia che aiuta a sgomberare la mente e a distendere il corpo : praticare degli esercizi mirati dopo cena .

I movimenti più indicati

Per dormire bene, in termini sia qualitativi sia quantitativi, è necessario che la mente sia sgombra da pensieri e preoccupazioni e che il corpo sia rilassato. In caso contrario, è difficile riuscire ad addormentarsi e a trascorrere una nottata tranquilla, senza neppure un risveglio. Per questo, quando ci rende conto di essere particolarmente sovraccarichi, è importante correre ai ripari. In che modo? Può essere molto utile fare un allenamento rapido e delicato ma mirato, che includa da una parte esercizi che conciliano il sonno e dall'altro esercizi che sono in grado di alzare leggermente la frequenza cardiaca. Aumentando questo parametro, infatti, si favorisce il rilascio delle endorfine, gli ormoni del benessere: questo può aiutare ad addormentarsi più facilmente e velocemente. Ecco alcuni movimenti efficaci per raggiungere l'obiettivo.