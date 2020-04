Esempi di Maschere Viso Fai da Te

Maschere all'argilla

Le maschere viso fai da te all'argilla sono molto semplici da preparare, molto più di quanto si possa credere.

Molte donne (e anche molti uomini) prendono appuntamento dall'estetista per una maschera all'argilla, credendo erroneamente che sia necessaria molta esperienza alle spalle per realizzare un simile trattamento di bellezza. In realtà, la ricetta di una maschera all'argilla è piuttosto immediata: l'argilla è facilmente reperibile in erboristeria, profumeria o nei negozi specializzati. L'ostacolo più grande, in questi casi, non è tanto la preparazione della maschera in sé, quanto piuttosto la scelta del tipo di argilla più idonea al proprio tipo di pelle.

Per esempio, mentre le pelli sensibili richiedono argille delicate (argilla bianca), utili per lenire ed ammorbidire la cute, le pelli acneiche possono essere migliorate con maschere all'argilla verde. Diversamente, una cute del viso spenta ha bisogno di essere tonificata e rivitalizzata: a tale scopo, le maschere viso fai da te all'argilla rosa sono le più appropriate.

A questo punto, dopo aver identificato il tipo di argilla più indicato, si può procedere con la preparazione della maschera fai da te.

Di seguito, sono riportati due esempi di ricette per preparare differenti maschere viso fai da te all'argilla.

Maschera all'argilla antiacne

Come accennato, l'argilla verde è quella maggiormente indicata per le pelli con tendenza acneica. Tuttavia, anche l'argilla rossa è in grado di esercitare un'azione dermopurificante, ma più delicata rispetto a quella verde.

In questa ricetta, viene proposta proprio la realizzazione di una maschera fai da te antiacne all'argilla rossa.

Ingredienti

Preparazione

Mescolare piuttosto energicamente argilla e farina d'avena. Aggiungere l'acqua di rose e miscelare il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo.

Successivamente, addizionare gli altri ingredienti uno per uno, continuando a mescolare.

Stendere il composto sulla pelle del viso, evitando di stendere la maschera sulle labbra e sul contorno occhi.

Rimuovere la maschera fai da te con acqua tiepida ed applicare una crema specifica per acne.

Maschera all'argilla per pelli secche, sensibili e stanche

In questa ricetta si propone l'utilizzo dell'argilla bianca, la più delicata in assoluto fra i vari tipi di argilla.

Ingredienti

30 g ca. di argilla bianca

3 cucchiai di acqua di fiori d'arancio (attività tonificante e rigenerante cutanea)

1 cucchiaino di cera liquida jojoba(proprietà antiossidanti, emollienti, protettive solari)

2 gocce di essenza di camomilla(proprietà antisettiche, antinfiammatoriee lenitive)

2 gocce di olio essenziale di arancio (proprietà aromatizzanti, toniche, antisettiche e stimolanti del microcircolo)

Preparazione