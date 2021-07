Le escoriazioni interessano esclusivamente lo strato epidermico , pertanto non comportano particolari problematiche o complicanze (fatta eccezione per le lesioni particolarmente estese). Una lesione che si spinge oltre lo strato papillare della cute (proprio del derma, sottostante l' epidermide ), non può essere considerata propriamente un'escoriazione. Tuttavia, anche queste lievi lesioni possono generare un sanguinamento; inoltre, le escoriazioni più estese possono formare tessuto cicatriziale . Ogni essere vivente è un possibile bersaglio delle escoriazioni; ciò nonostante, è intuibile che i bambini e gli atleti siano più esposti al rischio. Secondo alcuni autori, i termini "escoriazione" ed "abrasione" sono sinonimi. Altri ritengono, invece, che tra le due lesioni esista una sensibile differenza: le abrasioni sono considerate lievemente più gravi rispetto alle escoriazioni. Ma come si procurano le escoriazioni? Quali sono i sintomi? Come possono essere curate? Durante la trattazione, cercheremo di far luce su questi interrogativi.

Non è raro che le escoriazioni si associno ad ematomi di entità variabile, come ecchimosi , porpora o petecchie .

In funzione della gravità della lesione inferta, è possibile classificare le escoriazioni per gradi:

Non è possibile descrivere forma e dimensioni standard di un'escoriazione, dal momento che ogni lesione è unica. In linea generale, le escoriazioni presentano una forma irregolare, anche se in alcune occasioni riproducono perfettamente le caratteristiche del corpo contundente (escoriazioni figurate).

Le piccole ferite e le escoriazioni di lieve entità sono di semplice risoluzione; possono essere trattate in casa, dunque non è necessario recarsi al pronto soccorso. Le ferite profonde, invece, richiedono il controllo e la medicazione del medico. In linea generale, le escoriazioni hanno scarso valore sul piano clinico, dal momento che la restituito ad integrum è piuttosto veloce (rapidità di risoluzione).

Cosa Fare

Come ci si deve comportare in caso di Escoriazione?

Anzitutto, è doveroso procedere mediante l'accurato lavaggio e pulizia dell'area lesionata. Dopodiché, si raccomanda di disinfettare l'escoriazione con sostanze antisettiche specifiche, ponendo particolare cura alla rimozione di eventuali schegge o corpi estranei insidiatisi nella ferita. Si consiglia di utilizzare una garza sterile per rimuovere corpi estranei nella ferita.

Prima di toccare l'escoriazione, si raccomanda di lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone, per evitare che una banale lesione funga da porta d'ingresso per i patogeni.

In caso di escoriazione sanguinante, applicare direttamente sulla ferita acqua ossigenata; dopo aver estratto eventuali corpi estranei, fasciare l'escoriazione con bende sterili. Il bendaggio va sostituito una o più volte durante la giornata, in base alla gravità della lesione. Se la lesione è molto lieve, la fasciatura non è necessaria: l'esposizione della lesione all'aria favorisce la cicatrizzazione. Per la prevenzione dalle infezioni, è raccomandato applicare un antibiotico (es. bacitracina) direttamente nell'escoriazione.

Particolare attenzione dev'essere volta alle escoriazioni di pazienti non sottoposti alla vaccinazione antitetanica. Il tetano è una malattia infettiva non contagiosa, potenzialmente mortale, contratta a seguito dell'ingresso del Clostridium tetaninella pelle.

In caso di dolore moderato è consigliato applicare analgesici topici (es. lidocaina o benzocaina); per placare il dolore intenso, sono consigliati farmaci antinfiammatori/analgesici per bocca.

L'applicazione di pomate, gel, spray o garze impregnate di acido ialuronico può accelerare la riparazione e la rigenerazione della pelle, accelerando la guarigione delle escoriazioni.