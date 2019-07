Non vi sono dati in merito alla sicurezza d'uso dell'ertugliflozin nelle donne in gravidanza. Studi condotti su animali, tuttavia, hanno dimostrato che l'assunzione del farmaco può influenzare lo sviluppo e la maturazione renale del feto. Per questa ragione, il principio attivo non deve essere utilizzato dalle gestanti.

Allo stesso modo, non vi sono dati nemmeno in merito alla sicurezza d'uso dell'ertugliflozin nelle madri che allattano al seno. Studi su animali hanno comunque confermato che il principio attivo viene escreto nel latte materno e può avere effetti sulla prole. Pertanto, non si può escludere un potenziale rischio per il bambino. Per tali motivi, anche in questo caso, l'ertugliflozin non deve essere usato dalle madri che allattano al seno.