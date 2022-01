Definizione di Ernia Cervicale

Ernia Cervicale: Cos'è?

L'ernia cervicale (o ernia discale cervicale) è definibile come una sporgenza di un disco intervertebrale del tratto cervicale, che comprime le radici nervose dirette ad un arto superiore e, talvolta, anche il midollo spinale. Pur trattandosi di una malattia benigna, l'ernia cervicale è percepita come un disagio altamente invalidante, dal momento che esordisce con dolore intenso, penetrante e persistente. Il paziente affetto da ernia cervicale necessita pertanto di riposo, l'unica apparente soluzione possibile per placare il dolore.

Un po' di anatomia per capire... Il rachide cervicale è costituito da 7 vertebre articolate tra loro in modi differenti; queste vertebre vengono identificate con la lettera C, e progressivamente numerate da C1 a C7.

La prima e la seconda vertebra cervicale - denominate rispettivamente atlante ed epistrofeo - costituiscono il rachide cervicale superiore: in questa sede non c'è un disco intervertebrale, pertanto non è possibile che si crei un'erniazione.

Le ernie cervicali possono invece instaurarsi nel rachide cervicale inferiore, costituito dalle rimanenti 5 vertebre (C3-C7).

Ogni disco è formato da: Nucleo polposo, costituito da una sostanza gelatinosa composta dall'88% di acqua

Anelli concentrici fibrosi (anulus fibrosus): contengono il nucleo e lo proteggono da movimenti bruschi e da carichi pesanti, impedendo la fuoriuscita della sostanza gelatinosa dal disco

Legamenti longitudinali anteriore e posteriore, la cui funzione è rafforzare l'anulus. A livello cervicale, il legamento posteriore deve adempiere ad un'importantissima funzione, ovvero proteggere il midollo spinale. A tale scopo, questo legamento è potente e largo. La rottura dell'anello fibroso determina la fuoriuscita del nucleo polposo dalla propria sede (ernia cervicale).

L'ernia cervicale si manifesta più frequentemente a livello di C4-C5, C5-C6 e C6-C7.

A differenza delle ernie addominali (es. ernia ombelicale, ernia inguinale ecc.), l'ernia cervicale è un erniazione interna, dunque lo spostamento dei visceri - che avviene all'interno del corpo - non è evidente.