Ernia Cervicale: Diagnosi e Terapia

Definizione di Ernia Cervicale Si definisce "ernia cervicale" una sporgenza del disco intervertebrale che comprime le radici nervose dirette ad un arto superiore e, talvolta, anche il midollo spinale. In altri termini, l'ernia cervicale (o ernia al disco cervicale) è una fuoriuscita di materiale gelatinoso dal nucleo polposo di un disco intervertebrale situato nel tratto cervicale. Il dolore al collo che s'irradia lungo il braccio (brachialgia) è il sintomo caratteristico dell'ernia discale cervicale, la cui intensità dipende dalla severità della condizione patologica.

Il dolore persistente al collo, il mal di testa, la debolezza del braccio e la difficoltà nel muovere l'arto superiore sono spie accese di ernia cervicale in corso. In simili frangenti, il paziente dovrebbe sottoporsi il prima possibile ad un consulto medico: la valutazione clinica è la base di partenza per una diagnosi corretta ed una terapia adeguata.

Diagnosi Ernia Cervicale: come viene formulata la diagnosi? La diagnosi ha inizio con l'anamnesi, ovvero con la raccolta di dati ed informazioni generali riguardanti il paziente: in tal caso, il medico cercherà di capire l'intensità del dolore, la localizzazione dello stesso, lo stato di salute generale del paziente e le cause responsabili del dolore cervicale.

L'indagine clinica viene eseguita mediante precise manovre, utili per evidenziare la sofferenza cervicale e radicolare. Per esempio, l'ernia cervicale diviene più dolorosa allungando il collo, mentre l'estensione di un braccio dietro la testa attenua lievemente la sofferenza.

I test di imaging costituiscono generalmente i primissimi test diagnostici per confermare o smentire un sospetto di ernia cervicale: Tomografia computerizzata (TC): tecnica diagnostica che sfrutta le radiazioni ionizzanti per ottenere immagini dettagliate dell'area cervicale;

(TC): tecnica diagnostica che sfrutta le radiazioni ionizzanti per ottenere immagini dettagliate dell'area cervicale; Risonanza magnetica del collo : può evidenziare un'anomala sporgenza del disco ed un'eventuale compromissione dei nervi e del midollo spinale. Inoltre, l'RMN evidenza i legamenti e le componenti degenerative ossee, mostrando nel contempo eventuali patologie discali del rachide;

: può evidenziare un'anomala sporgenza del disco ed un'eventuale compromissione dei nervi e del midollo spinale. Inoltre, l'RMN evidenza i legamenti e le componenti degenerative ossee, mostrando nel contempo eventuali patologie discali del rachide; Radiografia del collo , utile per avere un'idea generale sulle anomalie maggiori a livello cervicale;

, utile per avere un'idea generale sulle anomalie maggiori a livello cervicale; Mielografia : test radiologico eseguito sul midollo spinale. L'esame diagnostico utilizza un mezzo di contrasto per rilevare eventuali patologie o traumi a carico del midollo spinale (compresa la localizzazione cervicale). La procedura è piuttosto invasiva e viene seguita mediante puntura nel tratto cervicale, con prelievo di liquor e successiva iniezione di mezzo di contrasto. Immediatamente dopo la procedura, vengono effettuate numerose proiezioni a raggi X. Il test viene eseguito in caso di sospetta ernia cervicale, quando le precedenti valutazioni con RM o con TC hanno dato esito negativo;

: test radiologico eseguito sul midollo spinale. L'esame diagnostico utilizza un mezzo di contrasto per rilevare eventuali patologie o traumi a carico del midollo spinale (compresa la localizzazione cervicale). La procedura è piuttosto invasiva e viene seguita mediante puntura nel tratto cervicale, con prelievo di liquor e successiva iniezione di mezzo di contrasto. Immediatamente dopo la procedura, vengono effettuate numerose proiezioni a raggi X. Il test viene eseguito in caso di sospetta ernia cervicale, quando le precedenti valutazioni con RM o con TC hanno dato esito negativo; Discografia : test diagnostico piuttosto invasivo che prevede l'iniezione di un mezzo di contrasto in sede cervicale per identificare con precisione l'origine del dolore. Il test viene generalmente eseguito solo quando il dolore cervicale è così intenso da prendere in considerazione l'eventualità di un intervento chirurgico. La discografia viene sempre accompagnata da una TAC, utile per ottenere maggiori informazioni;

: test diagnostico piuttosto invasivo che prevede l'iniezione di un mezzo di contrasto in sede cervicale per identificare con precisione l'origine del dolore. Il test viene generalmente eseguito solo quando il dolore cervicale è così intenso da prendere in considerazione l'eventualità di un intervento chirurgico. La discografia viene sempre accompagnata da una TAC, utile per ottenere maggiori informazioni; Elettromiografia: test diagnostico utile per individuare i muscoli coinvolti nella malattia.

Diagnosi differenziale La diagnosi differenziale dev'essere posta con ernia cervicale dura, ernia cervicale molle, artropatie, osteopatie, artrite reumatoide, spondilosi cervicale ed altre malattie degenerative del rachide cervicale. Le indagini necessarie all'accertamento diagnostico sono di competenza esclusivamente medica: lo specialista valuta infatti la necessità o la priorità di un determinato test analizzando attentamente il quadro clinico che il paziente presenta.

Terapie conservative La terapia volta alla cura dell'ernia cervicale può essere di tipo conservativo o chirurgico.

La TERAPIA CONSERVATIVA è prevista in caso di ernia cervicale di lieve entità: un simile approccio alla patologia suggerisce la messa in pratica di manovre specifiche, mobilizzazioni e manipolazioni di fisioterapia eseguite con una certa frequenza. L'obiettivo di questa terapia è ridurre la pressione esercitata dall'ernia sulla radice del nervo, allontanando così il dolore.

Durante la terapia conservativa il paziente segue, dunque, un iter fisiatrico, che spesso viene associato ad una terapia medica consistente nella somministrazione di farmaci antidolorifici ed antinfiammatori che accelerano la remissione del dolore. Farmaci per l'Ernia Cervicale I farmaci più comunemente utilizzati in terapia per alleviare il dolore cervicale sono: FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei), utili per alleggerire il dolore, esercitano nel contempo un'azione antinfiammatoria. I principi attivi più utilizzati a tale scopo sono: Ibuprofene, Naproxene, Diclofenac ed Acido acetilsalicilico.

Rilassanti muscolari, utili per placare gli spasmi muscolari causati dall'ernia cervicale. I farmaci più utilizzati sono: Diazepam e Ciclobenzaprina

Farmaci corticosteroidi (es. Prednisone, Metilprednisolone e Idrocodone), esercitano una potente attività antinfiammatoria.

Iniezione epidurale con farmaci antidolorifici/analgesici (per l'ernia cervicale molto dolorosa) Talvolta, l'ausilio di un collare può essere utile per alleviare il dolore al collo dopo un violento trauma al rachide cervicale: il collare è un dispositivo di supporto adatto a ridurre il movimento cervicale, prevenendo ulteriori danni. Dopo aver raggiunto un discreto miglioramento del dolore e dei sintomi correlati, si consiglia di intraprendere un iter di riabilitazione specifico, volto a massimizzare la salute generale della schiena (e nello specifico del tratto cervicale), utilissimo anche e soprattutto per prevenire eventuali, possibili, danni futuri.

Terapie alternative Anche le terapie "alternative" sono particolarmente utili per attenuare i sintomi da ernia cervicale: Ionoforesi: terapia alternativa in cui è possibile somministrare un farmaco per via cutanea avvalendosi dell'ausilio di corrente continua prodotta da un generatore. Agopuntura, utile per alleviare il dolore e l'infiammazione provocati dall'ernia cervicale Ginnastica posturale: la scelta di esercizi specifici e l'assunzione di una postura corretta minimizzano il dolore causato dall'ernia cervicale. Trattamento osteopatico: utile per alleviare eventuali compromissioni del nervo a livello cervicale Stimolazione del nervo spinale: questa particolare tecnica terapica si avvale dell'ausilio della corrente elettrica per "risvegliare" il midollo spinale, riducendo il dolore