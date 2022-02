Cos’è Erisipela: Cos’è? L'erisipela è un'infezione acuta della pelle, ad eziologia batterica, caratterizzata da un interessamento dei vasi linfatici. Questa forma di cellulite superficiale è provocata, nella maggior parte dei casi, da streptococchi β-emolitici di gruppo A. L'erisipela coinvolge gli arti inferiori nell'80% dei pazienti; il viso è più spesso colpito nel resto dei casi. Shutterstock Cosa Significa “Erisipela”? "Erisipela" è un termine medico che identifica un'infezione acuta della pelle, con evidente coinvolgimento del derma, degli strati superficiali dell'ipoderma e dei vasi linfatici: l'erisipela è generata da un'infiltrazione batterica responsabile della macerazione progressiva della cute, a sua volta favorita da microlesioni a livello della pelle.

Cause e Fattori di Rischio Quali Sono le Cause dell’Erisipela? L'erisipela è un'infezione della pelle che coinvolge il derma superiore che si estende tipicamente nei linfatici cutanei superficiali. Le sedi più comunemente colpite da erisipela sono le gambe, le braccia e il viso. Gli streptococchi di gruppo A (Streptococcus pyogenes incluso) causa la maggior parte delle infezioni facciali; sebbene possa anche causare erisipela alle gambe, una percentuale crescente di infezioni agli arti inferiori è ora causata da streptococchi non di gruppo A. Le tossine streptococciche è probabile che contribuiscano alla vivace infiammazione tipica di questa infezione. L'erisipela nei neonati è spesso causata da streptococchi di gruppo B. Altri batteri potenzialmente implicati sono anche: Staphylococcus aureus (il cui ruolo rimane tutt'ora controverso), Haemophilus influenzae, Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae. Il germe in causa riesce a penetrare attraverso piccole ferite, graffi, punture d'insetto o zone di macerazione della pelle (es. regioni genitali o interdigitali). I pazienti spesso non riescono a ricordare un evento scatenante, ma può essere evocato un pregresso trauma o una faringite recente. Erisipela: Fisiopatologia L'inoculazione batterica in un'area di trauma cutaneo è l'evento iniziale nello sviluppo dell'erisipela. Pertanto, fattori locali, come: Insufficienza venosa

Ulcerazioni da stasi

Dermatosi infiammatorie

Infezioni da dermatofiti

Punture di insetti

Incisioni chirurgiche sono stati implicati come portali di ingresso. Nell'erisipela facciale, la fonte dei batteri è spesso il rinofaringe dell'ospite e fino ad un terzo dei casi è stata segnalata un'anamnesi di faringite streptococcica recente. Nell'erisipela, l'infezione invade rapidamente e si diffonde attraverso i vasi linfatici. Questo può produrre "striature" della pelle sovrastante e gonfiore e tenerezza dei linfonodi regionali. L'immunità non si sviluppa nei confronti dell'organismo causale. Il linfedema preesistente è un chiaro fattore di rischio per l'erisipela. Erisipela: Chi è più Colpito? Casi di erisipela sono stati segnalati in tutte le fasce d'età, ma sembra che i neonati, i bambini piccoli e gli anziani siano più comunemente colpiti. Il picco di incidenza è stato riportato in pazienti di età compresa tra 60 e 80 anni. Si ritiene che l'esordio dell'erisipela e la sua successiva degenerazione siano favoriti da alcuni fattori di rischio tra cui: insufficienza venosa profonda, linfedema a livello delle gambe, immunocompromessione (compresi i pazienti diabetici, alcolisti o che hanno contratto HIV) e problemi di drenaggio linfatico (es. dopo mastectomia, chirurgia pelvica, bypass). Le comorbidità associate all'erisipela includono diabete mellito, ipertensione, insufficienza venosa cronica e altre malattie cardiovascolari.

Sintomi e Complicanze Erisipela Sintomi: Come si Manifesta? Shutterstock L'erisipela esordisce in modo brusco con sintomi sistemici, di solito entro 48 ore dal coinvolgimento cutaneo, come: Febbre alta ;

; Sensazione di freddo e brividi ;

; Dolori muscolari e articolari;

Nausea;

Cefalea ;

; Malessere generale ;

; Altre manifestazioni sistemiche di un processo infettivo A questi sintomi prodromici, seguono le vere e proprie manifestazioni cliniche della malattia. Sulla pelle, l'erisipela inizia come una piccola macchia eritematosa che progredisce in una placca rosso fuoco, indurita, tesa e lucida. La lesione presenta classicamente un bordo nettamente rialzato con brusca demarcazione dalla pelle sana e con margini in avanzamento, spesso indicato come segno del gradino. Ciò è in opposizione al coinvolgimento leggermente più profondo osservato nella cellulite, in cui le lesioni si presentano con edema limitato e bordi meno ben definiti. Per approfondire: Sintomi Erisipela Il margine ben definito, nettamente delimitato, delle lesioni da erisipela può aiutare a differenziarla da altre infezioni della pelle. La superficie della pelle nella zona colpita appare edematosa (gonfia), tesa, calda e dolente al tatto. Questi segni locali di infiammazione sono caratteristici di quest'infezione, ma possono mancare nel contesto dell'immunosoppressione. I responsabili di queste manifestazioni sono per lo più gli streptococchi che, una volta penetrati attraverso le piccole ferite della cute, raggiungono i vasi linfatici dove provocano essudazione ed infiammazione, intaccando anche le ghiandole linfatiche circostanti (es. le ghiandole linfatiche inguinali sono potenziali target dell'erisipela, soprattutto quando l'infezione colpisce gli arti inferiori). Infezioni più gravi possono presentare numerose vescicole e bolle, insieme a petecchie e persino necrosi franca. Con il trattamento, la lesione spesso si desquama e può risolversi con alterazioni della pigmentazione che possono o non possono risolversi nel tempo. Il coinvolgimento linfatico si manifesta spesso con striature cutanee sovrastanti e linfoadenopatie regionali. L'eritema è irregolare, con estensioni che possono seguire i canali linfatici (linfangite). L'erisipela può assumere un carattere recidivante e determinare un linfedema cronico. Erisipela del Viso A livello del viso, l'erisipela infetta il naso, le guance e le palpebre, causando edema palpebrale, bolle e possibile secrezione congiuntivale. Possibili Complicanze Fortunatamente, le complicanze gravi dell'erisipela sono rare, seppur possibili: le più comuni includono ascessi, cancrena e tromboflebite. Meno comuni (< 1%) sono glomerulonefrite acuta, endocardite, setticemia e sindrome da shock tossico da streptococco. Sicuramente, la complicanza più severa dell'erisipela è la fascite necrotizzante (rara flogosi batterica dello strato profondo cutaneo e sottocutaneo). In altri casi, l'erisipela potrebbe evolvere in edema cronico o polmonite secondaria (evento estremamente raro). Quando i batteri entrano all'interno del circolo sanguigno, potrebbero generare una grave sepsi (batteriemia), dovuta alla colonizzazione streptococcica nel sangue ed alla proliferazione delle tossine degli stessi. Tra le altre complicanze dell'erisipela si ricordano: borsite, osteite, artrite, tendinite osteiti e trombosi dei seni venosi. Erisipela: A Cosa Prestare Attenzione I pazienti devono consultare il medico di base se manifestano un aumento del dolore, febbre e brividi, arrossamento o altri nuovi sintomi. La recidiva locale è stata segnalata fino al 20% dei pazienti con condizioni predisponenti e questo può portare a sequele deturpanti e invalidanti, come l'elefantiasi nostras verrucosa. Questa condizione cronica verrucosa ed edematosa è causata dalla distruzione linfatica causata da infezioni ripetute. Sebbene generalmente trattata facilmente e con successo con antibiotici per via orale, con un tasso di mortalità inferiore all'1% nei casi trattati, l'erisipela può essere fatale se associata a batteriemia in pazienti molto giovani, anziani o immunocompromessi.