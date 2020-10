Spaccapietra o Cedracca

Caratteristiche Generali della Cedracca

La cedracca - nome scientifico Ceterach officinarum Willd. o Asplenium ceterach L. - è una piccola felce originaria del continente Euroasiatico che cresce nelle regioni con clima mite.

La cedracca è diffusa anche in Italia nella gran parte del territorio; cresce sui muri di pietra e di mattoni così come fra le rocce.

La droga della pianta è rappresentata dalle parti aeree; fra i costituenti chimici presenti ricordiamo:

La medicina popolare da sempre la consiglia come rimedio diuretico da assumersi in caso di piccoli calcoli renali e piccoli disturbi delle vie urinarie, generalmente in forma di infuso o decotto.

Cedracca contro i Calcoli Renali

Come accennato, la cedracca viene consigliata dalla medicina popolare come rimedio diuretico contro i calcoli renali, in particolare, contro i calcoli di ossalato di calcio. L'efficacia degli estratti di questa pianta nel trattamento della suddetta tipologia di calcoli, in verità, sembra essere piuttosto condivisa; non sorprende quindi, come gli estratti di cedracca rientrino nella composizione di numerosissimi integratori alimentari utilizzati per favorire il benessere delle vie urinarie. Tuttavia, poco si sa del meccanismo d'azione con cui tali estratti sono capaci di contrastare la formazione di calcoli renali. Un interessante studio condotto da ricercatori italiani ha cercato di rispondere a questo interrogativo.¹

Lo studio, condotto in vitro, ha innanzitutto messo in evidenza come l'estratto acquoso di cedracca possa esercitare importanti effetti antiossidanti e come sia in grado di interferire con la crescita e l'aggregazione dei cristalli di ossalato di calcio monoidrato.

Oltre a ciò, nel corso dello studio l'estratto acquoso si è rivelato efficace nell'indurre modificazioni nelle dimensioni e nella forma dei cristalli di ossalato di calcio monoidrato, riducendone la grandezza, assottigliandoli e rendendoli più concavi e arrotondati in maniera dose-dipendente. I cristalli di ossalato di calcio monoidrato con questo tipo di modificazioni sono noti per aderire meno alle cellule tubulari renali e per essere eliminati con maggior facilità attraverso le urine.

I dati raccolti da questo studio, quindi, indicano che gli estratti acquosi di spaccapietra-cedracca potrebbero rivelarsi utili rimedi contro i calcoli renali.

Si precisa, tuttavia, che prima di assumere la cedracca, i suoi estratti o i prodotti che li contengono per eliminare i calcoli renali, è sempre opportuno consultare il proprio medico al fine di identificare la presenza di eventuali controindicazioni all'uso di simili prodotti e allo scopo di effettuare un'accurata diagnosi, individuando di conseguenza il trattamento più idoneo per il paziente.

Cedracca nella Medicina Popolare

Oltre all'impiego tradizionale contro i calcoli renali, le tisane preparate con le parti aeree della spaccapietra-cedracca vengono usate come rimedio contro le infiammazioni epatiche, mentre il decotto trova impiego come rimedio espettorante.

Nelle regioni del Sud Italia, invece, il tè di cedracca trova impiego, per l'appunto, come rimedio diuretico in presenza di calcoli renali.

Curiosità: secondo alcuni, il nome "spaccapietra" viene utilizzato per identificare la cedracca proprio perché efficace nello "spaccare" le "pietre" che si possono formare a livello dei reni, ossia i calcoli renali.