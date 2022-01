Erbe ayurvediche: quali sono e a cosa servono

Cosa sono le erbe ayurvediche

Le erbe ayurvediche sono erbe tipiche utilizzate nella medicina indiana Ayurveda dalle evidenti proprietà benefiche e medicamentose. Venivano utilizzate in impacchi o infusi sin dai tempi più antichi, come efficace rimedio per la cura dei capelli e della pelle, ma anche di tutto l'organismo. Ne esistono diverse, ed ognuna vanta caratteristiche e peculiarità benefiche proprie. Oggi L'Ayurveda è piuttosto diffusa anche nel mondo occidentale, e contempla, oltre la meditazione, lo yoga, l'uso di erbe ottenute da radici, piante, fiori e foglie, che vengono polverizzate e impiegate in varie preparazioni.