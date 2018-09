Erba Gatta: Cos'è? Perché Piace ai Gatti? Proprietà e Usi

Gli effetti che l'erba gatta è in grado di indurre nei felini domestici (ma pare anche nei felini selvatici come tigri e leopardi) sono indubbiamente molto interessanti, tanto che in molti paragonano la pianta ad una sorta di droga per questa specie animale.

In alcuni casi, la stimolazione e lo stato di eccitazione raggiunti dal felino a causa dell'erba gatta sono così forti da portare alla comparsa di comportamenti aggressivi; mentre alcuni gatti non sembrano essere eccitati dalla N. cataria ma, al contrario, sembrano esserne sedati .

L'erba gatta viene utilizzata all'interno di giochi per gatti (ad esempio, all'interno di palline), spesso in associazione alla valeriana i cui effetti sui felini sono simili a quelli indotti dalla pianta oggetto dell'articolo, allo scopo di stimolare l'interesse e il gioco del felino di casa.

L'Erba Gatta attira tutti i Felini Domestici?

Nonostante quanto finora detto, pare che non tutti i gatti manifestino interesse per l'erba gatta. A tal proposito, tuttavia, nel 2017 è stato pubblicato uno studio che sembra smentire quest'ultima affermazione. Infatti, secondo tale studio - condotto su 60 felini domestici - tutti i gatti reagirebbero all'erba gatta ma alcuni lo farebbero in maniera attiva manifestando i comportamenti sopra descritti, mentre altri lo farebbero in maniera passiva assumendo comportamenti diversi, come la classica "posizione della sfinge" e riducendo la propria attività motoria; altri gatti ancora, invece, reagirebbero all'erba gatta con una risposta mista, in parte attiva e in parte passiva. Secondo quanto concluso dallo studio in questione, questa differente risposta all'erba gatta sarebbe influenzata da diversi fattori, quali il sesso del gatto, l'età e l'esecuzione o meno di una sterilizzazione precoce.

Quanto durano gli Effetti?

Gli effetti dell'erba gatta sui nostri felini domestici, solitamente, compaiono in breve tempo e hanno una durata di circa 10-15 minuti, ma non mancano le eccezioni dal momento che ogni gatto reagisce in maniera del tutto soggettiva all'esposizione alla pianta.

Perché l'Erba Gatta Piace ai Felini?

Secondo alcune teorie, sarebbe il nepetalattone contenuto nella pianta ad attrarre i felini, in quanto dovrebbe essere simile ad alcuni feromoni prodotti da questi stessi animali. Tuttavia, quest'ipotesi non è accettata da tutti, ma è opinione comune ritenere l'erba gatta come una sorta di "droga ricreativa" efficace solo su questa specie animale.

L'Erba Gatta può avere Effetti Tossici?

Dalle evidenze finora disponibili pare che l'erba gatta non produca effetti tossici sui felini che abitano le nostre case. Tuttavia, a scopo precauzionale, prima di mettere a disposizione del proprio gatto la pianta in questione, è bene chiedere consiglio al proprio veterinario di fiducia.

Solitamente, l'erba gatta non produce dipendenza nei felini ma pare possa causare assuefazione se viene fornita al gatto troppo spesso.