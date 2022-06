Erba Gatta: cos'è e a cosa serve? Perché piace ai gatti ed effetti

Quella che comunemente viene chiamata erba gatta NON deve essere confusa con l'erba per gatti, di cui questi felini si nutrono in caso di necessità. Maggiori informazioni sono riportate di seguito, nel capitolo dedicato "Erba per Gatti".

Il tipico habitat dell'erba gatta è costituito da ruderi, vecchi muri e macerie, ma può crescere anche lungo le strade e nelle siepi. In Italia è presente su gran parte del territorio, ma non si tratta comunque di una pianta particolarmente diffusa.

Conosciuta anche come gattaia , erba gattaria o semplicemente gattaria , la N. cataria è particolarmente nota per gli effetti che induce nei gatti. Tuttavia, non forse tutti sanno che l'erba gatta trova impiego anche nell'ambito della medicina popolare.

L'erba gatta - il cui nome scientifico è Nepeta cataria (dal latino cathus, ossia "dei gatti" o "relativa ai gatti") - è una pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle Lamiaceae ; per intenderci, la medesima famiglia cui appartengono piante aromatiche come la melissa , la maggiorana , la salvia , il rosmarino , il timo , l' origano e la menta . Non sorprende, pertanto, che un altro dei nomi comuni attribuiti a N. cataria sia " menta dei gatti ".

Uno studio pubblicato nel primo semestre del 2018 ha messo in evidenza come il nepetalattone estratto per distillazione da piante di erba gatta possa essere efficacemente utilizzato per prevenire i morsi delle zanzare in Africa subsahariana, ostacolando in questo modo la diffusione della malaria nelle popolazioni del luogo. Nonostante lo studio - condotto su alcune famiglie in aree endemiche del Burundi - abbia prodotto risultati incoraggianti, ricerche più approfondite e studi epidemiologici devono essere ancora effettuati per stabilire la reale efficacia clinica di questo rimedio.

Infine, all'olio essenziale contenuto nell'erba gatta sono ascritte proprietà repellenti contro gli insetti . In particolare, pare che il nepetalattone sia particolarmente efficace come repellente per scarafaggi e come agente moschicida.

In virtù della sua composizione, all'erba gatta sono attribuite diverse proprietà che si espletano nell'uomo, quali: proprietà sedative , antispasmodiche , antipiretiche e diaforetiche (capacità di aumentare la sudorazione corporea ). Tali proprietà vengono principalmente imputate al contenuto di tannini e all' olio essenziale .

Gli usi dell'erba gatta sopra descritti non sono accettati dalla medicina moderna , non sono stati sottoposti a verifiche sperimentali condotte con metodo scientifico o non le hanno superate. Potrebbero, pertanto, essere inefficaci o, addirittura, risultare dannose per la salute .

In passato, in Francia e in Inghilterra, l'erba gatta è stata utilizzata per svariato tempo sia in ambito culinario, sia come erba medicinale, oltre ad essere impiegata per la preparazione di bevande stimolanti.

In virtù delle diverse proprietà che le vengono attribuite, l'erba gatta è stata utilizzata e, con molta probabilità, è impiegata ancora oggi dalla medicina popolare come rimedio naturale contro diversi disturbi.

Effetti sui gatti

Effetti dell'Erba Gatta sui Felini Domestici

Gli effetti che l'erba gatta è in grado di indurre nei felini domestici (ma pare anche nei felini selvatici come tigri e leopardi) sono indubbiamente molto interessanti, tanto che in molti paragonano la pianta ad una sorta di droga per questa specie animale.

Nel dettaglio, quando un gatto incontra sulla sua strada una pianta di Nepeta cataria, generalmente, dapprima la annusa, poi la mordicchia e in seguito ci strofina il muso. Dopodiché, il gatto può:

Sdraiarsi a terra (ribaltamento) rotolandosi sulla schiena e girandosi da un lato all'altro. Queste azioni sono generalmente (ma non necessariamente) effettuate mentre l'animale si strofina sull'erba gatta;

Iniziare a fare le fusa;

Correre, saltare e giocare con sorprendente energia, spesso producendo bizzarri miagolii.

In alcuni casi, la stimolazione e lo stato di eccitazione raggiunti dal felino a causa dell'erba gatta sono così forti da portare alla comparsa di comportamenti aggressivi; mentre alcuni gatti non sembrano essere eccitati dalla N. cataria ma, al contrario, sembrano esserne sedati.

Shutterstock

Lo sapevi che… L'erba gatta viene utilizzata all'interno di giochi per gatti (ad esempio, all'interno di palline), spesso in associazione alla valeriana i cui effetti sui felini sono simili a quelli indotti dalla pianta oggetto dell'articolo, allo scopo di stimolare l'interesse e il gioco del felino di casa.

L'Erba Gatta attira tutti i felini domestici?

Nonostante quanto finora detto, pare che non tutti i gatti manifestino interesse per l'erba gatta. A tal proposito, tuttavia, nel 2017 è stato pubblicato uno studio che sembra smentire quest'ultima affermazione. Infatti, secondo tale studio - condotto su 60 felini domestici - tutti i gatti reagirebbero all'erba gatta, ma alcuni lo farebbero in maniera attiva manifestando i comportamenti sopra descritti, mentre altri lo farebbero in maniera passiva assumendo comportamenti diversi, come la classica "posizione della sfinge" e riducendo la propria attività motoria. Altri gatti ancora, invece, reagirebbero all'erba gatta con una risposta mista, in parte attiva e in parte passiva. Secondo quanto concluso dallo studio in questione, questa differente risposta all'erba gatta sarebbe influenzata da diversi fattori, quali il sesso del gatto, l'età e l'esecuzione o meno di una sterilizzazione precoce.

Quanto durano gli effetti?

Gli effetti dell'erba gatta sui nostri felini domestici, solitamente, compaiono in breve tempo e hanno una durata di circa 10-15 minuti, ma non mancano le eccezioni dal momento che ogni gatto reagisce in maniera del tutto soggettiva all'esposizione alla pianta.

Perché l'Erba Gatta piace ai felini?

Secondo alcune teorie, sarebbe il nepetalattone contenuto nella pianta ad attrarre i felini, in quanto dovrebbe essere simile ad alcuni feromoni prodotti da questi stessi animali. Tuttavia, quest'ipotesi non è accettata da tutti, ma è opinione comune ritenere l'erba gatta come una sorta di "droga ricreativa" efficace solo su questa specie animale.

L'Erba Gatta può avere effetti tossici?

Dalle evidenze finora disponibili pare che l'erba gatta non produca effetti tossici sui felini che abitano le nostre case. Tuttavia, a scopo precauzionale, prima di mettere a disposizione del proprio gatto la pianta in questione, è bene chiedere consiglio al proprio veterinario di fiducia.

Solitamente, l'erba gatta non produce dipendenza nei felini, ma pare possa causare assuefazione se viene fornita al gatto troppo spesso.