Così definite perché possiedono un peso molecolare generalmente inferiore rispetto all'eparina standard utilizzata in terapia (anche nota come eparina ad alto peso molecolare), questi principi attivi vantano una più lunga durata d'azione e una più facile somministrazione.

Le eparine a basso peso molecolare sono anche note con l'acronimo LMWH, dall'inglese Low Molecular Weight Heparin.

Appartengono al gruppo delle eparine a basso peso molecolare diversi principi attivi che si distinguono l'uno dall'altro per le dimensioni, per il peso molecolare (pur sempre inferiore rispetto all'eparina non frazionata) e per la farmacocinetica. Queste diversità fanno sì che le indicazioni e il dosaggio necessario per ottenere l'effetto terapeutico possano variare da un principio attivo all'altro. Per tale ragione, non può esserci interscambiabilità fra un'eparina a basso peso molecolare e un'altra.

Nel corso dell'articolo, si cercherà di fornire una panoramica generale sulle principali caratteristiche delle eparine a basso peso molecolare, sul loro meccanismo d'azione, sul modo d'uso, sui possibili effetti collaterali e sulle controindicazioni al loro impiego.