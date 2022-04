Generalità

L'eosina è un composto chimico utilizzato in diversi ambiti come colorante e come disinfettante della cute.

Nel dettaglio, l'eosina è un derivato della fluoresceina, una molecola dotata di fluorescenza verde sfruttata per produrre altri coloranti - come, per l'appunto, l'eosina - come indicatore di pH e perfino per l'esecuzione di esami diagnostici a fluorescenza.

Ad ogni modo, da un punto di vista chimico, l'eosina propriamente detta - anche nota come eosina comune o eosina Y - è un derivato tetrabromico della fluoresceina che si presenta come una polvere cristallina di colore rosso, solubile in acqua e alcol, con fluorescenza verde.

Esiste poi un'altra forma di eosina, nota nel linguaggio comune come scarlatto di eosina o come eosina B. Si tratta di una polvere cristallina bruna, solubile in acqua, i cui impieghi sono simili a quelli dell'eosina comune. Dal punto di vista chimico, si differenzia da quest'ultima per la presenza di due gruppi nitrici al posto di due dei quattro atomi di bromo presenti nella forma Y. Quest'ultima, tuttavia, è la forma di eosina maggiormente sfruttata.

Redazione Eosina Y ed Eosina B in Forma Deprotonata

Oltre all'uso come colorante, l'eosina trova impiego anche in ambito medico-farmaceutico in virtù della sua azione disinfettante per la cute cui si associa la capacità di favorirne la cicatrizzazione quando questa è lesa, abrasa o scottata.

In quest'articolo verrà preso in considerazione il solo uso dell'eosina in ambito medico.

Esempi di Specialità Medicinali Contenenti Eosina