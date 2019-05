Più nel dettaglio, si tratta di un inibitore delle catecol-O-metiltransferasi (COMT), enzimi capaci di degradare le catecolamine come la dopamina, molecola il cui deficit è ritenuto essere coinvolto nella sintomatologia caratteristica della patologia di Parkinson.

Per poter espletare la sua azione, l'entacapone deve essere somministrato per via orale e sempre in associazione a levodopa. Il solo entacapone, infatti, non è sufficiente per trattare i sintomi indotti dal Parkinson; inoltre, le COMT sono in grado di metabolizzare anche la levodopa, riducendone l'effetto. L'assunzione dell'entacapone in assocaizione a levodopa, pertanto, consente di incrementare la risposta clinica di quest'ultimo principio attivo.

Attualmente (Maggio 2019), in commercio esistono medicinali contenenti entacapone sia come unico principio attivo che in associazione a levodopa e carbidopa.

I medicinali contenenti entacapone possono essere dispensati solo dietro presentazione di ricetta medica.

Esempi di Medicinali contenenti Entacapone