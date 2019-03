Rispetto all'eparina non frazionata, l'enoxaparina possiede dimensioni e peso molecolare inferiori. Generalmente, questo principio attivo ha un peso molecolare medio di circa 4.500 Dalton.

Per poter espletare la sua azione, l'enoxaparina deve essere somministrata per via parenterale e, più precisamente, tramite iniezione sottocutanea; tuttavia, in alcuni casi, essa può essere somministrata anche per via endovenosa. I medicinali a base di enoxaparina sono formulati in forma di soluzione iniettabile pronta all'uso, contenuta all'interno di siringhe preriempite. Per poter essere dispensati, tali medicinali necessitano di apposita ricetta medica ripetibile; tuttavia, poiché sono classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN).