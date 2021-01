Endorfine: come aumentarle naturalmente

Le endorfine sono sostanze prodotte dal cervello , classificate come neurotrasmettitori , ovvero messaggeri chimici nel corpo.

Come aumentare il rilascio delle endorfine

Le endorfine sono molto utili per il benessere psico-fisico ed è possibile potenziarle in modo naturale. Ecco le attività che favoriscono questo processo.

Allenarsi

I benefici fisici di allenarsi con regolarità sono noti, ma altrettanto importanti sono quelli per la salute mentale, scatenati in gran parte alle endorfine. Il loro rilascio è legato allo svolgimento continuo dell'attività e avviene dopo 30 minuti di sforzi, per questo un allenamento a bassa intensità è il più indicato allo scopo.

Secondo uno studio del 2017, infatti, la maggior parte delle persone prova sentimenti euforici legati al rilascio di endorfine dopo un'ora di movimento a intensità moderata. Un esercizio si dice moderato quando svolgendolo si riesce ancora a parlare, pur essendo a tratti a corto di fiato, come capita ad esempio camminando a passo svelto. Un'ulteriore spinta alle endorfine potrebbe darla praticare sport in gruppo.

Praticare l'agopuntura

Questo trattamento alternativo, appartenente alla medicina cinese, utilizza aghi molto sottili per stimolare i punti di pressione e generare uno stato di benessere, causato proprio dal rilascio di endorfine, che si attiverebbero nel momento di inserimento degli aghi.

Meditare

Secondo una ricerca del 2011, la meditazione è un altro modo per innescare il rilascio di endorfine, che a loro volta aiutano a rilassarsi e a raggiungere un senso interiore di calma.

La meditazione può sembrare difficile se la si prova per la prima volta ma per praticarla basta seguire alcuni semplici passaggi.

Scegliere un posto tranquillo e confortevole dove sedersi.

Lasciare che tutti i pensieri, positivi o negativi, passino accanto al corpo.

Quando i pensieri emergono, cercare di non giudicarli, non aggrapparsi a essi o respingerli, ma riconoscerli semplicemente.

Iniziare con sessioni di 5 minuti e aumentarle nel tempo.

Avere rapporti sessuali

A generare euforia e benessere durante un rapporto sessuale sono le endorfine e altri ormoni, come l'ossitocina. Le endorfine sono anche responsabili di altre sensazioni positive che si provano nei momenti di intimità come sollievo dal dolore, riduzione dello stress e miglioramento dell'autostima.

Bere vino e mangiare cioccolato fondente

Ingerire cioccolato fondente fa produrre endorfine all'organismo e generare sentimenti di beatitudine. Chi non ama questo alimento ma vuole comunque ottenere una spinta di endorfine extra può sostituirlo con un bicchiere di vino rosso.

Ridere in compagnia

Sorridere o ridere per qualcosa di divertente può aiutare a scacciare il cattivo umore e alleviare i sentimenti di ansia e stress. Farlo con le persone care può anche far rilasciare endorfine. Un piccolo studio del 2017 ha infatti suggerito che guardare uno spettacolo divertente con un gruppo di amici aumenta i loro livelli.

Guardare un film drammatico

Al contrario, anche guardare un film drammatico aumenterebbe la produzione delle endorfine. Questo perché la visione provoca sensazioni negative come tristezza o dolore emotivo, che il cervello cerca di combattere proprio rilasciando queste sostanze, nello stesso modo in cui farebbe per arginare un dolore fisico.

Fare un atto di gentilezza

Un gesto gentile appaga chi lo fa e chi lo riceve. Aiutare un'altra persona generalmente fa sentire felici e fieri di se stessi e questi sentimenti possono innescare il rilascio di endorfine.

Cantare o fare musica

Cantare quasi sempre rende felici e questo fa sì che il corpo rilasci automaticamente endorfine. Questa sensazione aumenta ulteriormente in presenza di pubblico.

Prendere il sole

La luce solare genera diversi benefici per la salute: aiuta la pelle a produrre vitamina D, serotonina e melatonina, che possono aiutare a migliorare l'umore, aumentare l'energia e dormire meglio. Inoltre, i raggi UV del sole possono anche aumentare i livelli di endorfine. Uscire un paio di volte a settimana per circa 15 minuti è generalmente sufficiente per beneficiare dell'esposizione al sole.

Godersi un massaggio

Farsi fare un massaggio, soprattutto con la tecnica della massoterapia, aiuta ad alleviare lo stress e può migliorare i sintomi di alcuni problemi di salute fisica, come dolore cronico e affaticamento. Questi benefici sono associati ai molteplici ormoni, compresi endorfine, ossitocina, dopamina e serotonina rilasciati dal massaggio. Lo scambio di massaggi con un partner può aumentare ancora di più la produzione di endorfine.

Fare un bagno caldo

Fare un lungo bagno caldo può consentire di rilassarsi dopo una giornata stressante o faticosa. Il calore dell'acqua può aiutare ad alleviare la tensione e il dolore nei muscoli, ma innesca anche il rilascio di endorfine nel sangue. Più a lungo si resta immersi nella vasca da bagno, maggiori sono i benefici generati. Un'idea aggiuntiva per garantirsi una spinta ulteriore di endorfine è quella di accendere delle candele profumate o aggiungere all'acqua un po' di olio essenziale, in modo da combinare gli effetti benefici del bagno con quelli dell'aromaterapia.