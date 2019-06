Non vi sono dati sufficienti in merito alla sicurezza d'uso dell'empagliflozin nelle donne in gravidanza e nelle madri che allattano al seno. Studi condotti su animali, tuttavia, hanno mostrato che potrebbero esservi problemi per il bambino. Per tali ragioni, a scopo precauzionale, l'empagliflozin non deve essere utilizzato durante la gravidanza e durante l'allattamento al seno.