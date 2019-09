Dal momento in cui è stato messo a punto, l'approccio terapeutico dell'EMDR è stato oggetto di vari dibattiti e controversie, riguardanti soprattutto l'efficacia - in particolare, nei confronti di altri trattamenti - e la possibilità di considerare questo approccio come un vero e proprio trattamento psicoterapico.

Per onor del vero, è comunque importante precisare che esistono diversi studi clinici - condotti su pazienti con caratteristiche differenti (adulti o bambini, uomini o donne, ecc.) con disturbi associati a traumi di varia natura - che hanno effettivamente dimostrato l'utilità dell'impiego dell'EMDR nella risoluzione dei loro problemi.

Allo stesso tempo, non si può negare che l'impiego dell'EMDR sia consolidato in numerosi Paesi; in America, esso è approvato come metodo evidence based da:

American Psychological Association (1998-2002);

American Psychiatric Association (2004);

International Society for Traumatic Stress Studies (2010).

Nel 2003, anche il Ministero della Salute Italiano ha approvato l'uso dell'EMDR nel trattamento di disturbi connessi ad eventi traumatici; mentre nel 2013, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS o WHO, dall'inglese World Health Organization) ha riconosciuto l'EMDR come un trattamento efficace per i traumi e i disturbi ad essi associati.

Di contro, però, vi sono anche studi i cui risultati non supportano in maniera assoluta i benefici che ci si attenderebbe dal trattamento con EMDR. Da alcuni di essi, infatti, sembrerebbe che l'EMDR non risulti più efficace di altri trattamenti psicoterapici utilizzati per contrastare i disturbi derivanti da eventi traumatici.

Molti specialisti, inoltre, mettono in guardia dalla "superefficacia" che viene attribuita all'EMDR e alla sua presunta capacità di risolvere i problemi legati agli eventi traumatici e stressanti in tempi estremamente ridotti - anche di una sola seduta - rispetto ai trattamenti psicoterapici "standard". A questo proposito, infatti, è importante ricordare che il risultato ottenuto e la velocità con cui lo si raggiunge può variare anche di molto da persona a persona.

Un altro punto messo in discussione da coloro che rimangono scettici, almeno in parte, nei confronti dell'EMDR riguarda la possibilità di considerare quest'approccio terapeutico come un vero e proprio trattamento psicoterapico. Difatti, vi sono specialisti che considerano l'EMDR più che altro come uno strumento o una tecnica potenzialmente valida da inserire nella consueta prassi terapeutica e non come una vera e propria forma di psicoterapia.

Altro motivo di controversia riguarda i cambiamenti neurobiologici e la "miglior comunicazione fra gli emisferi" che si dovrebbero verificare a livello cerebrale dopo le sedute di EMDR; difatti, nonostante quanto sostenuto da coloro che sostengono quest'approccio terapeutico, i dati finora ottenuti non consentono di determinare con assoluta certezza la presenza ed eventualmente la portata di un simile effetto.