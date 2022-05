Ematoma o Ecchimosi: Cosa sono? Analogie e differenze

Ematoma o ecchimosi?

Shutterstock

Non è raro che i termini "ematoma" ed "ecchimosi" vengano confusi per sinonimi. In effetti, la definizione generale di entrambe le forme contusive risulta pressoché identica; inoltre, sia gli ematomi, sia le ecchimosi sono indotti dalle medesime cause.

Ma perché, allora, un'ecchimosi non può essere definita propriamente "ematoma"?

La risposta è piuttosto semplice, anche se non sempre così immediata: la differenza tra ematoma ed ecchimosi risiede essenzialmente nella gravità del trauma.

Ma cerchiamo di fare un po' di chiarezza, soffermandoci sugli elementi che accomunano e che differenziano le due contusioni.