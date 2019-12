Gli elettrostimolatori sono apparecchi collegati ad una presa di corrente, dotati di elettrodi da applicare su determinate zone, che utilizzano gli impulsi elettrici per stimolare la muscolatura corporea. Da qualche tempo l'utilizzo di elettrostimolatori è diventato abbastanza comune, ecco perché vi mostriamo tutti i modelli di elettrostimolatori in commercio e quali comprare.

Il prodotto Tesmed è un top di gamma, è pensato specificatamente per massaggi muscolari che tonificano e che eliminano le contratture . Grazie ad un sistema brevettato chiamato waims system, stimola dal basso verso l'alto, di fatto favorendo microcircolo e drenaggio. L'elettrostimolatore di Balfer, invece, ha anche una funzione brucia grassi. Il Rootok Tens, invece, è pensato per le contratture, è dotato di 8 elettrodi (contro i 20 degli altri due), proprio perché non ha la necessità di arrivare a coprire una zona ampia del corpo, ma si focalizza nel punto contratto.

Elettrostimolatori per gambe

Ecco una selezione di elettrostimolatori per addome da utilizzare anche durante l'allenamento per migliorare muscoli e fibre muscolari. Tonificatori che potenziano l'addome (e in alcuni casi anche altre parti del corpo) e che modellano i muscoli attraverso micro-scariche elettriche.

I modelli che stiamo per indicarvi sono dotati di molteplici funzioni che ne permettono l'utilizzo non solo per addome, ma anche per gambe, glutei e braccia. Gympro è il più completo, è l'unico infatti con 15 livelli di intensità, mentre gli altri due modelli ne hanno 10. Per quanto riguarda le modalità sono 6 per tutti e tre. L'ulteriore comodità offerta da questi 3 modelli è che possono essere utilizzati ovunque, perché sono comodi da trasportare.