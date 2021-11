Gli elettrostimolatori sono apparecchi collegati ad una presa di corrente, dotati di elettrodi da applicare su determinate zone, che utilizzano gli impulsi elettrici per stimolare la muscolatura corporea. Da qualche tempo l'utilizzo di elettrostimolatori è diventato abbastanza comune, ecco perché vi mostriamo tutti i modelli di elettrostimolatori in commercio e quali comprare.

Elettrostimolatori professionali

Iniziamo parlando di alcuni elettrostimolatori professionali, consigliati anche da preparatori atletici e fisioterapisti. Prodotti di alta qualità, efficaci, perfetti per migliorare lo stato della muscolatura anche dopo traumi.

I prodotti che vi mostriamo di seguito sono tutti di aziende specializzate e vanno a lavorare su varie parti del corpo: addome, braccia, glutei,etc.

Il prodotto Tesmed è un top di gamma, è pensato specificatamente per massaggi muscolari che tonificano e che eliminano le contratture. Grazie ad un sistema brevettato chiamato waims system, stimola dal basso verso l'alto, di fatto favorendo microcircolo e drenaggio. L'elettrostimolatore di Balfer, invece, ha anche una funzione brucia grassi. Il Rootok Tens, invece, è pensato per le contratture, è dotato di 8 elettrodi (contro i 20 degli altri due), proprio perché non ha la necessità di arrivare a coprire una zona ampia del corpo, ma si focalizza nel punto contratto.

Elettrostimolatore Muscolare Professionale di WeightWorld

L'elettrostimolatore di WeightWorld è dotato di 8 elettrodi in gel, anziché 6, che si adattano ad ogni corporatura. Basato sulla tecnologia EMS, è progettato per ltonificare e aumentare la massa muscolare in aree come la fascia addominale, la pancia e le braccia. Utilizzandolo con costanza i muscoli guadagnano volume, forza ed elasticità. Il funzionamento è completamente personalizzabile in base alle proprie esigenze, grazie a 6 diverse modalità e un livello di intensità regolabile. Facile da utilizzare e da trasportare, ha un'alimentazione a batteria.

TESMED elettrostimolatore Muscolare

Per chi cerca un elettrostimolatore dalle elevate prestazioni, quello proposto da Tesmed può essere la scelta giusta. Pensato per tonificare di tutti i muscoli, è un valido alleato anche per il recupero della massa muscolare, il rassodamento, i massaggi e la cura di inestetismi come la cellulite. Dotato di 4 canali e 99 programmi, di cui 20 personalizzabili per durata, intensità e frequenza, dispone di 8 elettroditi audoadesivi e una batteria ricaricabile. Particolarmente apprezzati risultano i trattamenti di tonificazione intensiva, efficaci sulle zone critiche come addominali rilassati, cosce e glutei.

Compex Elettrostimolatore Fit 1.0

Tra gli elettrostimolatori professionali anche Compex Fit 1.0, indicato non solo per sviluppare e scolpire la muscolatura ma anche per tonificare i punti critici e per ridurre il dolore muscolare. Perfetto per gli sportivi ma anche per chi è attento al proprio benessere, l'elettrostimolatore sfrutta le più moderne tecnologie, offrendo 10 programmi differenti oltre alla possibilità di scegliere elettrodi piccoli o grandi, a seconda delle esigenze, aumentando così l'efficacia del lavoro svolto.

Sanitas SEM 43 Elettrostimolatore

L'elettrostimolazione Sanitas SEM 43 può essere usato efficacemente sia per lenire dolori di varia natura, come quelli alle articolazioni, sia per allenare e tonificare la muscolatura. Oltre a includere la funzione massaggio per chi vuole concedersi un piacevole momento di relax, si può scegliere tra 44 programmi TENS e EMS e tra 6 programmi personalizzabili. Tra le sue caratteristiche anche il timer regolabile da 5 a 100 minuti a seconda delle proprie esigenze e il design pratico dotato di clip per cintura con 2 canali regolabili separatamente con 4 elettrodi autoadesivi e di un ampio display retroilluminato.





Tesmed MAX 830

L'azione di Tesmed Max 830, oltre ad aumentare il tono muscolare, dona una maggiore elasticità della pelle, che appare poi più tonica e compatta.

Grazie ai quattro canali puoi stimolare contemporaneamente quattro diverse aree muscolari utilizzando otto elettrodi. Per ogni canale puoi regolare l'intensità.

Puoi scegliere tra i 220 trattamenti proposti oppure personalizzare l'uso di Max 830 scegliendo un programma e abbinando il posizionamento che preferisci. Ci sono programmi per gli sportivi, trattamenti di benessere per massaggi relax, trattamenti per cervicale e spalle, defaticanti e decontratturanti.

AUVON Elettrostimolatore Muscolare

Tra gli elettrostimolatori professionali anche quello di Auvon, molto efficace anche per il trattamento del dolore localizzato a livello di spalla, della parte bassa della schiena o del ginocchio. Tra le sue caratteristiche più apprezzate, il sistema a doppio canale che permette di impostare modalità e intensità separate per il canale A e il canale B: in questo modo è possibile, ad esempio, selezionare la modalità di Agopuntura nel canale A con un livello di intensità 5 per la spalla, mentre nel canale B, viene eseguta la modalità di tocco con intensità 12 nella parte bassa della schiena. Gli elettrodi inoltre forniscono prestazioni eccellenti fino a un massimo di 45 utilizzi e sono sagomati in modo univoco per massaggiare qualsiasi parte del corpo.

