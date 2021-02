Elettrodomestici Risparmio Energetico: Cosa Sono e Quali Scegliere

Classe Energetica: Cos'è? Risparmio energetico: se ne parla ormai moltissimo, anche per quello che riguarda gli elettrodomestici della casa. Tuttavia molto spesso non è semplice orientarsi al meglio nella scelta e leggere correttamente le indicazioni relative presenti sulle etichette. Prima di tutto è bene considerare che usare l'elettricità in modo consapevole consente non solo di tutelare l'ambiente ma anche di risparmiare, riducendo i costi in bolletta. Per questo quando compriamo un elettrodomestico per prima cosa dobbiamo prestare attenzione alla classe energetica di appartenenza che indica chiaramente quello che sarà il consumo dell'apparecchio. La classe energetica infatti altro non è che un valore all'interno di una scala di consumi classificati in base a norme stabilite dall'Unione Europea con l'obiettivo di facilitare il confronto tra gli apparecchi elettrici in commercio. Ogni apparecchio ha l'obbligo di essere accompagnato da un'etichetta in cui viene espressa chiaramente la classe energetica di appartenenza in una scala di valori che va da A+++, indicata con il colore verde che corrisponde a un minor consumo, fino a D, indicata in rosso che esprime invece un maggior consumo.

Classe Energetica Elettrodomestici: Tabella Una volta stabilito cosa sia il risparmio energetico quando si parla di elettrodomestici per la casa, è utile imparare a leggere in modo corretto le etichette. Ogni etichetta è suddivisa essenzialmente in tre parti principali. Nella prima parte viene riportato un diagramma che mostra, attraverso bande colorate, i valori di riferimento del consumo energetico: la lunghezza di ogni banda, che corrisponde a una lettera da A a D, è proporzionale al consumo energetico (più corta indica un minore consumo). Il segno + invece offre un'indicazione ancora più precisa: maggiore è il numero di + presenti e maggiore è l'efficienza energetica del prodotto. Accanto al diagramma viene indicata in nero la classe di appartenenza dell'elettrodomestico in questione. Nella seconda parte dell'etichetta, sono invece riportare le informazioni relative all'effettivo consumo di energia mostrato dall'apparecchio durante un test standard. Il valore è espresso in kWh: minore è il numero, minore è il consumo. Infine, nella terza parte, vengono indicate informazioni aggiuntive sul prodotto. Nel caso di una lavatrice, per esempio, può essere espresso il consumo di acqua o la capacità di carico. Per avere un'idea più chiara di quali siano gli elettrodomestici a basso consumo energetico, abbiamo selezionato alcuni esempi. Eccoli.