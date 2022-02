Premessa L'eiaculazione precoce è la disfunzione sessuale più comune negli uomini di età inferiore ai 40 anni. Le stime variano, ma fino ad 1 uomo su 3 afferma di aver riscontrato questo problema in qualche momento della propria vita. Un episodio occasionale di eiaculazione precoce non dovrebbe essere motivo di preoccupazione, ma, se il problema si verifica in più del 50% dei tentativi di rapporto sessuale, potrebbe esistere un sottostante modello disfunzionale, per il quale può essere appropriato un trattamento. In questo articolo analizzeremo le diverse tipologie di eiaculazione precoce, cercando di esaminare quali siano le possibili cause responsabili di questo disturbo. Cos’è l’Eiaculazione Precoce? La maggior parte dei professionisti che trattano l'eiaculazione precoce definisce questa condizione come il verificarsi dell'eiaculazione prima di quanto desiderino entrambi i partner sessuali. Questa definizione ampia evita così di specificare una precisa durata "normale" per i rapporti sessuali e di raggiungere un climax. La durata dei rapporti sessuali è, infatti, molto variabile e dipende dall'interazione di molti fattori specifici degli individui coinvolti (biologici, medici, relazionali, socioculturali, psicologici ecc.). Sebbene molti uomini si sentano imbarazzati a parlarne, l'eiaculazione precoce è una condizione comune e curabile. Farmaci, consulenza medica e tecniche sessuali che ritardano l'eiaculazione - o una combinazione di questi - possono aiutare a migliorare il sesso per te e il/la tuo/a partner.

Classificazione Tipologie di Eiaculazione Precoce Innanzitutto, l'eiaculazione precoce va classificata in funzione del momento d'insorgenza del disturbo (durante la vita del soggetto), alla situazione in cui si manifesta ed in base alle tempistiche di precocità eiaculatoria. Nel 2014, la International Society for Sexual Medicine ha pubblicato una definizione unificata di eiaculazione precoce basata sull'evidenza che comprendeva i seguenti CRITERI DIAGNOSTICI: Eiaculazione che si verifica sempre o quasi sempre prima o entro circa 1 minuto dalla penetrazione vaginale dalla prima esperienza sessuale (eiaculazione precoce primaria) o una riduzione clinicamente significativa e fastidiosa del tempo di latenza, spesso a circa 3 minuti o meno (eiaculazione precoce secondaria); Incapacità di ritardare l'eiaculazione su tutte o quasi tutte le penetrazioni vaginali; Conseguenze personali negative, come angoscia, fastidio, frustrazione e/o evitamento dell'intimità sessuale. Eiaculazione Precoce primaria e secondaria Eiaculazione precoce primaria : detta anche eiaculazione precoce permanente , si applica agli individui che hanno manifestato la condizione da quando sono diventati in grado di funzionare sessualmente (cioè dopo la pubertà). L'eiaculazione precoce primariacompare, quindi, durante i primi rapporti sessuali.

: detta anche , si applica agli individui che hanno manifestato la condizione da quando sono diventati in grado di funzionare sessualmente (cioè dopo la pubertà). L'eiaculazione precoce primariacompare, quindi, durante i primi rapporti sessuali. Eiaculazione precoce secondaria: detta anche eiaculazione precoce acquisita, insorge in seguito ad un periodo di apprezzabile attività sessuale. Ciò significa che la condizione è iniziata in un individuo che in precedenza aveva sperimentato un livello accettabile di controllo dell'eiaculazione e, per ragioni sconosciute, ha iniziato a sperimentare l'eiaculazione precoce più avanti nella vita. L'eiaculazione precoce secondaria non è correlata a un disturbo medico generale o all'effetto di farmaci. Eiaculazione Precoce situazionale e generalizzata In funzione del contesto in cui il disturbo compare, si distingue: Eiaculazione precoce situazionale : limitata a specifici tipi di stimolazione, situazioni o partner;

: limitata a specifici tipi di stimolazione, situazioni o partner; Eiaculazione precoce generalizzata: non limitato a determinati tipi di stimolazione, situazioni o partner che si presenta ogniqualvolta si crea una situazione d'intimità con la partner. Entità dell’Eiaculazione Precoce La gravità dell'eiaculazione precoce è specificata come segue: Si parla di eiaculazione precoce LIEVE quando questa si verifica da circa 30 secondi a 1 minuto dalla penetrazione vaginale.

quando questa si verifica da circa 30 secondi a 1 minuto dalla penetrazione vaginale. L' eiaculazione precoce MEDIA si presenta entro circa 15-30 secondi dalla penetrazione vaginale.

si presenta entro circa 15-30 secondi dalla penetrazione vaginale. L'eiaculazione precoce GRAVE rappresenta la forma più severa del disturbo: in questo caso, l'uomo eiacula prima dell'attività sessuale, all'inizio dell'attività sessuale o entro circa 15 secondi dalla penetrazione vaginale. In alcuni uomini, l'eiaculazione, oltre ad essere precoce, avviene in assenza di orgasmo (anorgasmia).