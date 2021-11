Effetti della masturbazione sul cervello

Durante la masturbazione e la pratica dell'autoerotismo (ma allo stesso modo la stimolazione da parte del partner) il corpo rilascia una serie di ormoni, in grado di portare benefici psicofisici, come:

Il senso di ricompensa

La risposta alla domanda sul perché la masturbazione, e la pratica erotica in generale, generino piacere per corpo e mente ha a che fare con la ricompensa cerebrale, su cui agiscono per esempio anche cioccolata, caffeina, nicotina. È per questo che il sesso risulta così piacevole. In buona sostanza, gli stimoli nervosi nella zona genitale di uomini e donne stimolano il sistema di ricompensa del cervello, che porta ad avere un orgasmo. Senza l'invio degli impulsi nervosi alla spina dorsale e al cervello, gli orgasmi non si verificherebbero.