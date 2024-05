Come mai? Di sicuro contribuisce proprio nell'allungamento del giorno, che spinge l'organismo a lavorare più di quanto non facesse durante l'inverno: all'improvviso le funzioni vitali sono costrette agli straordinari, e inevitabilmente ciò genera un generale senso di stanchezza. Ma un contributo importante arriva anche dalla mutevolezza meteorologica tipica di inizio primavera , con cambiamenti repentini di temperatura e pressione atmosferica anche nell'ambito di una singola giornata.

Che stress la variabilità primaverile

Questi bruschi strappi del tempo possono infatti risultare molto fastidiosi per l'organismo, e in particolare per la psiche: giornate consecutive di sole e caldo invitano il fisico ad adattare il metabolismo all'avvicinarsi dell'estate, con la produzione di ormoni tipici della bella stagione, ma l'improvviso ritorno di cieli grigi e freddo blocca bruscamente la produzione di queste sostanze, favorendo l'insorgere di nervosismo, insonnia se non addirittura depressione.

E ulteriori problemi arrivano da quei fenomeni meteorologici che proprio in questa stagione cominciano a formarsi con frequenza: i temporali!

Poco prima dell'arrivo del temporale l'aria si elettrizza, e ciò stimola nel cervello la produzione di alcune sostanze che, quando sono troppo abbondanti, rompono l'equilibrio che garantisce il nostro benessere: ecco perché non è insolito che con l'avvicinarsi del temporale compaiano mal di testa, insonnia, stanchezza e persino attacchi d'ansia. E come se non bastasse, durante il temporale il brusco calo della temperatura e l'improvviso aumento dell'umidità dell'aria sollecitano i bronchi, rendendo l'ambiente fastidioso per chi soffre di asma o allergie. Insomma, non c'è da stupirsi se, con l'arrivo della nuova stagione, all'improvviso ci sentiamo fiacchi e poco reattivi: dobbiamo solo lasciare al nostro corpo il tempo per abituarsi alle fatiche primaverili!

