Efelidi: Cosa Sono e Perché Escono? Differenze con Lentiggini

Le efelidi sono più evidenti in estate, ma svaniscono notevolmente o scompaiono in inverno. Un'efelide ha solitamente un diametro inferiore a 3 mm.

Le efelidi sono piccole macchie brunastre, più o meno rotondeggianti, piatte (non rilevate e non infiltrate) rispetto la superficie cutanea.

La formazione delle efelidi è associata ad un aumento della concentrazione di melanina (pigmento prodotto dai melanociti, responsabile del naturale colore alla pelle ) in alcuni punti dell' epidermide . Questo è causato da una produzione irregolare di pigmento sotto l'azione dei raggi ultravioletti presenti nelle radiazioni solari . Nelle efelidi, non c'è, invece, aumento del numero di melanociti (a differenza delle lentiggini).

A tal proposito, ricordiamo che il pigmento melanico funge da protezione per la pelle nei confronti delle radiazioni UV: le efelidi rappresentano, pertanto, un evidente segnale d'incapacità da parte della cute di tutelarsi dai raggi solari in maniera uniforme.

A differenza delle lentiggini, le efelidi sono molto sensibili alle radiazioni solari: infatti, risentono del cambio di stagione e sono più accentuate ed evidenti in caso di esposizione al sole . In inverno, quando i raggi solari sono meno intensi, si assiste ad una vera e propria regressione delle efelidi, al punto che tendono quasi a scomparire. La causa che le scatena risiede proprio nei raggi UVA ed UVB , responsabili del potenziamento della produzione di melanina. Produzione che - negli individui che manifestano efelidi - è di per sé alterata, poiché eccessiva e mal distribuita.

Efelidi e Lentiggini Differenza

Efelidi e Lentiggini: quali sono le differenze?

Lentiggini ed efelidi sono macchioline cutanee all'apparenza molto simili, ma, in realtà, presentano caratteristiche estremamente diverse.

Le lentiggini sono discromie cutanee di tipo ipercromico, dovute ad aumento del numero di melanociti negli strati basali dell'epidermide; la melanina prodotta in quantità superiore, quindi, si concentra in alcune cellule. Le lentiggini si presentano come macchiette leggermente rilevate, di un colore che varia dal marrone chiaro a quello scuro e forma irregolare.

Le lentiggini compaiono in diverse parti del corpo indipendentemente dall'esposizione della pelle alla luce del sole: in genere, sono evidenti a livello di viso, spalle, arti superiori e dorso delle mani, ma possono svilupparsi anche in zone nascoste alla luce ed a livello delle mucose. Le lentiggini possono manifestarsi in diverse parti del corpo.

Essendo delle iperpigmentazioni dovute ad un accumulo di melanina, le esposizioni intense e prolungate al sole possono accentuare e rendere più numerose queste macchiette. Le lentiggini sono permanenti (a differenza delle efelidi, non scompaiono nel periodo invernale; nel caso delle lentiggini il cambiamento di colore dall'estate all'inverno avviene, ma in maniera meno intensa).

Le lentiggini possono essere asportate dal dermatologo con il laser o la diatermocoagulazione.

Rispetto alle lentiggini, le efelidi presentano un colorito più chiaro e una variazione stagionale, cioè si accentuano tipicamente in estate, con l'esposizione al sole, e tendono ad attenuarsi durante la stagione invernale (non sono, quindi, permanenti).