Quali Effetti Indesiderati può causare l'Edoxaban?

Come qualsiasi altro principio attivo, anche l'edoxaban può causare effetti indesiderati, benché non tutti i pazienti li manifestino o li manifestino nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandoli affatto.

Effetti collaterali comuni

Fra gli effetti indesiderati più comuni che possono manifestarsi durante il trattamento con edoxaban, ritroviamo:

Effetti collaterali non comuni e rari

Fra gli effetti indesiderati meno comuni e rari che si possono manifestare durante il trattamento con edoxaban, invece, ritroviamo:

Sovradosaggio

Il sovradosaggio da edoxaban può portare alla comparsa di emorragie. Purtroppo, non esistono antidoti specifici che siano in grado di neutralizzare l'azione del principio attivo. Tuttavia, in caso d'iperdosaggio è possibile prendere in considerazione la somministrazione di carbone vegetale attivo al fine di ridurne l'assorbimento. Oltre a questo, il paziente dovrà ricevere tutti i trattamenti di supporto del caso e i trattamenti sintomatici necessari per ridurre e fermare l'eventuale emorragia (ad esempio, compressione meccanica, emostasi chirurgica, ripristino dei liquidi, supporto emodinamico, somministrazione di emoderivati o di piastrine, ecc.).