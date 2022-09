Eco- Ansia: cos’è l’ansia per l’Ambiente e come affrontarla

L' ansia è una condizione molto comune, a tutte le età, perfino fra gli adolescenti. Non ne esiste un tipo solo, ma può essere declinata in tante sotto varianti. Una di quelle emerse più recentemente è la cosiddetta " eco-ansia", che è collegata agli effetti dei cambiamenti climatici e alla preoccupazione che essi generano in alcune persone, specialmente in quelle più giovani.

Che cos’è l’eco- ansia

L'ansia è una sorta di allarme, che scatta di fronte a un evento o cambiamento dello status quo e che serve per prepararsi ad attaccare o a fuggire. Non è negativa a priori, anzi: da fisiologica si trasforma in patologica quando impedisce di vivere normalmente perché causa una preoccupazione eccessiva e quasi sempre presente. Si parla di eco-ansia quando questa sensazione di preoccupazione quasi costante riguarda gli effetti dei cambiamenti climatici. In effetti, la "questione clima" è sempre più nota e drammatica: se fino a qualche anno fa si nutrivano tutto sommato ancora buone speranze per il futuro, ora c'è molta apprensione in merito. Infatti, i livelli di inquinamento e il surriscaldamento globale hanno superato i livelli di guardia e la situazione sta diventando quasi irreversibile: secondo molti climatologi ed esperti di altro tipo, non si interverrà in maniera rapida e decisa le conseguenze potrebbero essere decisamente pesanti.

Alla luce di tutto ciò, è normale che molte persone inizino a nutrire timori e preoccupazioni in merito al futuro della terra e degli uomini. Per un certo verso si tratta di reazioni anche utili perché potrebbero incentivare l'adozione di comportamenti più virtuosi e amici dell'ambiente, a patto però che non diventino eccessive. Se queste preoccupazioni diventano eccessive e arrivano a interferire con la vita quotidiana allora si può parlare di ansia vera e propria, che va gestita in maniera appropriata.