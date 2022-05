Ecchimosi: Cos'è? Cause, Sintomi e Cura

Cromia → La cromia dell'ecchimosi varia nel corso del tempo: rosso (subito dopo la lesione), blu/viola (dopo 4-6 gg) e verde giallo (dopo 7-10 gg). Dimensioni → l'ecchimosi non presenta una forma definita. In linea generale, il diametro dell'ecchimosi è compreso tra 1 e 2 cm

L'ecchimosi è uno stravaso di sangue in un tessuto, conseguenza di un trauma contusivo in grado di danneggiare le pareti dei vasi sanguigni , senza interrompere i tegumenti.

Per definizione, l'ecchimosi è uno stravaso di sangue in un tessuto, espressione di una contusione in grado di rompere le pareti dei vasi sanguigni, senza però interrompere i tegumenti ( cute ). Le ecchimosi di grave entità, caratterizzate da un copioso accumulo di sangue in un tessuto, si vestono di significato patologico più importante: in simili circostanze, l'ecchimosi è precisamente definita ematoma .

Urti, botte, contusioni o traumi di lieve-media entità sono le cause tipiche dell'ecchimosi; tuttavia, come ricordato nell'incipit, l'azione violenta di un oggetto sulla cute non ne rappresenta l'unica causa possibile.

Sintomi

Come analizzato, l'ecchimosi origina spesso da traumi o contusioni di entità più o meno grave. Il sintomo principale dell'ecchimosi è quindi il DOLORE locale, percepito in corrispondenza del punto in cui è avvenuta la lesione. L'intensità del dolore è chiaramente soggettiva, ed è proporzionale alla violenza con cui la contusione è stata inflitta. Più che di "dolore" vero e proprio, la maggior parte dei pazienti colpiti da ecchimosi lamenta pizzicore o tensione a livello della parte lesa. La dolorabilità aumenta esercitando una pressione sull'ecchimosi; spesso, questo sintomo è associato a edema locale - dunque gonfiore - e percezione di calore.

Segni e caratteristiche

CROMIA

La cromia dell'ecchimosi varia nel corso del tempo: man mano che la lesione viene riassorbita, sulla superficie della pelle si possono osservare sfumature colorate differenti. Inizialmente, il livido appare rossastro-blu; dopo 4-6 giorni, la cromia dell'ecchimosi sfuma al verde. Dopo una settimana o una decina di giorni, il livido scolorisce, fino ad assumere una veste giallo-dorato.

A seguito di un trauma circoscritto, i globuli rossi locali vengono fagocitati e degradati dai macrofagi. L'alterazione del colore dell'ecchimosi è espressione della conversione enzimatica dell'emoglobina in bilirubina.

Le variazioni cromatiche delle ecchimosi nel corso del tempo sono utilissimi indizi per collocare cronologicamente l'azione contusiva violenta. Un'ecchimosi rossa indica un trauma subìto da poche ore, mentre un'ecchimosi giallastra denota un livido in via di guarigione.

DIMENSIONI E FORMA

Generalmente, le ecchimosi non hanno una forma definita. Tuttavia, per distinguerle dalle lesioni più lievi - petecchie e porpora - si è stabilito che il diametro dell'ecchimosi deve superare almeno il centimetro. Confrontate con gli ematomi, le ecchimosi sono più piccole (il livido non supera i 2 cm) e generalmente meno gravi: spesse volte, le ecchimosi si estendono al punto da confondersi con un ematoma, creando vere e proprie maschere ecchimotiche.

Non è raro che l'ecchimosi riproduca sulla pelle il corpo contundente o l'oggetto che l'ha originata: in questo caso, la lesione assume la connotazione di "ecchimosi figurata".

LOCALIZZAZIONE

In genere, l'ecchimosi si manifesta in corrispondenza del punto in cui è avvenuta una contusione. Ad ogni modo, alcune varianti di ecchimosi compaiono in sede più lontana: basti pensare alle ecchimosi palpebrali nel contesto delle fratture della base del cranio.

Altre volte, le ecchimosi si rivelano l'unico segno esterno di profonde compromissioni, anche di estrema gravità.