È pericoloso non cambiare mai spugna della cucina?

La spugna che comunemente si utilizza per pulire la cucina può rivelarsi un ricettacolo di germi. Uno studio del luglio 2017 su Nature ha evidenziato come le spugne pullulino di batteri . Nei campioni di 14 spugne, i ricercatori hanno identificato 362 diversi tipi di batteri. L'unico altro posto con così tanti batteri è il tratto intestinale umano.

Perché le spugne da cucina ospitano così tanti germi?

Le tue spugne da cucina vengono utilizzate come è noto per pulire tutte le stoviglie sporche, inclusi coltelli e taglieri che potrebbero essere stati a contatto con carne cruda o altri contaminanti. Inoltre, cattiva abitudine vuole, che la medesima spugna utilizzata per lavare le stoviglie venga impiegata per ripiani della cucina e fornelli.

Inoltre, il materiale e la forma della spugna stessa la rende habitat ideale per i batteri. Le spugne, infatti, sono porose e raramente si asciugano completamente tra un utilizzo e l'altro. Poiché i batteri prosperano in ambienti caldi e umidi, una spugna fornisce le condizioni ideali per la moltiplicazione dei germi.

Ciò contribuisce alla crescita e alla diffusione di agenti patogeni. Un esempio: se pulisci un tagliere sul quale è stato tagliato della carne di pollo crudo con una spugna, essa raccoglierà microrganismi che potrebbero essere cresciuti nel succo di pollo. La spugna, se non disinfettata a dovere, contaminerà il resto della cucina.