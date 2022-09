Duodenite: che cos'è, sintomi e come si cura

Che cos'è la Duodenite? La duodenite consiste in una condizione infiammatoria che interessa il tratto iniziale dell'intestino tenue, chiamato, appunto, duodeno.

Tale disturbo può presentarsi sia in forma acuta che cronica, e può essere scatenato da diversi fattori, di varia origine e natura. Talvolta, tali fattori possono anche concorrere l'uno con l'altro nello sviluppo dell'infiammazione. In alcuni casi, invece, la duodenite può essere la conseguenza di altre patologie che affliggono il tratto gastrointestinale. Nel caso in cui la duodenite sia provocata da altre patologie di base, si parla di duodenite secondaria. Nel caso in cui, invece, l'infiammazione duodenale sia un fenomeno "isolato" e non dipendente da altre malattie in corso, si parla di duodenite primaria. Shutterstock

Diagnosi La diagnosi della duodenite - oltre che sull'analisi dei sintomi che affliggono il paziente - può essere effettuata anche tramite l'esecuzione, da parte di un medico specializzato, di un'endoscopia gastroduodenale con biopsia. In questo modo, infatti, è possibile sia analizzare direttamente la mucosa intestinale, sia determinare la presenza o meno di una concomitante gastrite e/o ulcera peptica.