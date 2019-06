Non vi sono dati sufficienti in merito all'uso della dulaglutide nelle donne in gravidanza; tuttavia, studi condotti su animali hanno dimostrato la presenza di tossicità riproduttiva. Per questa ragione, l'uso del principio attivo nelle gestanti NON è raccomandato.

Poiché non è noto se la dulaglutide viene escreta nel latte materno e non è possibile escludere rischi per il bambino, l'uso del principio attivo NON è raccomandato nelle madri che allattano al seno.