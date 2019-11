Doxilamina e Piridossina contro Nausea e Vomito in Gravidanza

Generalità Doxilamina e piridossina sono principi attivi utilizzati in associazione per contrastare nausea e vomito in gravidanza. Shutterstock Più precisamente, essi si trovano all'interno di un medicinale - avente nome commerciale Nuperal® - come doxilamina succinato e piridossina cloridrato. Si tratta di un farmaco dispensabile in farmacia dietro presentazione di ricetta medica ripetibile (RR), il cui costo è a totale carico del cittadino. La doxilamina appartiene al gruppo degli antistaminici, mentre la piridossina cloridrato altro non è che le forma cloridrata della vitamina B6. Lo sapevi che… La doxilamina rientra anche nella composizione di medicinali da banco (OTC) utilizzati per trattare i sintomi di raffreddore e influenza. Questo perché il principio attivo è in grado di agire su alcuni sintomi tipici del raffreddore come naso che cola e starnuti.

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche dell'associazione di Doxilamina e Piridossina: quando può essere usata? Come accennato, l'uso di farmaci contenenti doxilamina e piridossina in associazione è indicato per il trattamento sintomatico di nausea e vomito in gravidanza (pazienti adulte).

Effetti Collaterali Quali Effetti Indesiderati possono causare Doxilamina e Piridossina in associazione? Il medicinale a base di doxilamina e piridossina può causare diversi effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco, manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandone affatto. Effetti indesiderati comuni Fra gli effetti indesiderati comuni che possono manifestarsi durante l'assunzione del medicinale a base di doxilamina e piridossina, ritroviamo: Vertigini;

Secchezza delle fauci;

Vista appannata;

Ritenzione urinaria;

Aumento della secrezione bronchiale;

Costipazione. Effetti indesiderati non comuni, rari e a frequenza non nota Fra gli effetti indesiderati che possono manifestarsi meno comunemente e più raramente, invece, ritroviamo: Astenia;

Edema periferico;

Nausea, vomito, diarrea;

Rash cutanei;

Tinnito;

Visione doppia;

Ipotensione ortostatica;

Irrequietezza;

Tremori;

Disturbi del sangue come l'anemia emolitica;

Convulsioni;

Tachicardia;

Dispnea. Sovradosaggio da Doxilamina e Piridossina In caso di assunzione di dosi eccessive del medicinale contenente doxilamina e piridossina potrebbero manifestarsi sintomi come agitazione, allucinazioni e convulsioni intermittenti che, nei casi gravi, possono portare ad una riduzione dei segni vitali e al coma. Per questo motivo, in caso di sovradosaggio - accertato o sospetto - è opportuno allertare subito il medico o recarsi nel più vicino pronto soccorso, avendo cura di portare con sé la confezione del medicinale assunto.

Come Agisce Meccanismo d'azione dell'associazione di Doxilamina e Piridossina La doxilamina è un antistaminico di prima generazione che blocca in maniera competitiva, reversibile e non specifica i recettori per l'istamina di tipo H1. Allo stesso tempo, la doxilamina è anche un antagonista non specifico dei recettori muscarinici centrali e periferici. Il meccanismo con cui la doxilamina esercita la sua azione antiemetica non è del tutto noto, ma si ritiene che l'attività anti-nausea e anti-vomito sia associata al blocco dei recettori H1 e dei recettori colinergici centrali. La piridossina è una vitamina idrosolubile (vitamina B6) che agisce come co-fattore enzimatico in numerose reazioni biochimiche coinvolte nella scomposizione digestiva delle proteine e degli aminoacidi e, in misura minore, dei lipidi e dei carboidrati. La piridossina è coinvolta anche nel metabolismo degli acidi grassi non saturi (conversione di acido linoleico in acido arachidonico). È un coenzima per transaminasi e decarbossilasi e consente la conversione del triptofano in acido nicotinico.

Dosaggio e Modo d'uso In quale Dosaggio si usa l'associazione di Doxilamina e Piridossina? Il medicinale a base di doxilamina e piridossina è formulato in forma di capsule rigide che devono essere assunte seguendo le istruzioni del medico. Le capsule devono essere deglutite intere, non masticate, a stomaco vuoto e con una sufficiente quantità di acqua. La dose solitamente raccomandata è di 2 capsule prima di coricarsi nel caso in cui nausea e vomito si presentino al mattino. Se invece la nausea si presenta nel corso della giornata, la dose raccomandata è di una capsula al mattino e una capsula al pomeriggio. La dose massima giornaliera è di 4 capsule (una al mattino, un'altra nel pomeriggio e due prima di coricarsi). Ad ogni modo, si rinnova l'invito a seguire con attenzione tutte le indicazioni fornite dal medico. Dimenticanza di una dose di Doxilamina e Piridossina In caso di dimenticanza di una dose, assumerla quanto prima. Tuttavia, se manca poco all'orario in cui si deve assumere la dose successiva, la dose dimenticata deve essere saltata e quella successiva deve essere assunta come di consueto. NON assumere una dose doppia per compensare la dimenticanza. In caso di dubbi, contattare il medico.

Gravidanza e Allattamento Doxilamina e Piridossina in associazione possono essere usate in Gravidanza e durante l'Allattamento? L'utilizzo del medicinale a base di doxilamina e piridossina è indicato durante la gravidanza, pertanto, le donne in gestazione possono assumerlo, chiaramente solo se prescritto dal medico e solo sotto il suo controllo. L'uso dei principi attivi durante l'allattamento, invece, NON è raccomandato.