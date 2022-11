Dormire di pomeriggio fa bene o male?

Per questo i dibattiti e gli studi attorno a questo argomento sono tantissimi e continuano a susseguirsi, prendendo in esame ogni volta aspetti diversi.

In estate, infatti, questo evento è spesso più raro mentre diventa più frequente in autunno o inverno , quando le temperature si abbassano, le ore di luce diurna diminuiscono e le giornate sono più uggiose.

Nella fase post pranzale la sensazione di sonnolenza è da attribuire al processo digestivo che inizia e al carico glicemico che tende ad aumentare, anche in modo piuttosto importante, dopo aver mangiato qualcosa. Questo comporta l'intervento da parte dell' insulina , per la cui produzione il corpo necessita di un quantitativo di energia superiore alla norma, che rende immediatamente più stanchi.

Quando dormire al pomeriggio fa bene

Il riposo è fondamentale per mantenersi in salute, purché sia approcciato in modo corretto. Per quanto riguarda dormire al pomeriggio, benché non si tratti di regole ufficiali e scientificamente avallate, esistono piccoli suggerimenti in grado di rendere l'abitudine sana e non controproducente.

Perché la pennichella rappresenti un appuntamento positivo dovrebbe essere fatta nel momento giusto, in un luogo idoneo, prevedere una corretta gestione del risveglio e ritorno alle attività diurne e un occhio di riguardo alla circolazione sanguigna.

In merito alle tempistiche, il riposino pomeridiano dovrebbe essere fatto piuttosto presto, magari non esattamente a ridosso del pranzo, così da dare modo alla digestione di iniziare, ma nemmeno troppo tempo dopo. Questo permette di ricaricare le batterie e fare il pieno di carica necessaria per affrontare gli impegni del resto della giornata.

Posticipare l'appuntamento con il riposo, invece, potrebbe portare a un effetto contrario, ovvero un senso di intorpidimento costante dal momento del risveglio. Senza contare che potrebbe poi determinare una maggiore difficoltà ad addormentarsi la sera.

Il sonnellino dovrebbe poi avvenire in un ambiente tranquillo, senza rumori, luci troppo forti o altre distrazioni, come la presenza di device elettronici.

Se questo momento coincide con la pausa pranzo di una giornata lavorativa, il divano di casa è un'opzione validissima, soprattutto in caso non si abbia tempo di cambiarsi. Se invece i minuti non sono contati, il letto potrebbe essere la scelta migliore perché solitamente più comodo e conciliante per il sonno.

Infine, per fare in modo che dormire al pomeriggio rappresenti un valore aggiunto alla propria giornata e non si trasformi in una pessima idea, è fondamentale gestire al meglio la fase del risveglio, concedendosi qualche minuto in più per tornare attivi senza traumi.

Non alzarsi di fretta aiuta anche a non sottoporre a stress il proprio sistema cardiaco e la circolazione sanguigna.

Dopo il risveglio, per tornare attivi in modo definitivo, ci si può concedere un ulteriore momento di piacere sorseggiando un caffè che grazie alla presenza di caffeina rende immediatamente più lucidi, rilassati e pronti a ripartire.