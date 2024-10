Dormire a intervalli di 90 minuti fa sentire più vigili?

L'idea è quella di evitare di sentirsi intontiti dormendo per un ciclo completo e ininterrotto. Mentre gli esperti affermano che è l'ideale svegliarsi alla fine di un ciclo di sonno, non consigliano di concentrarsi troppo sui cicli del sonno quando si fa un pisolino .

In alcuni video su Tik Tok si parla dei benefici del programmare il sonno in modo da svegliarsi alla fine di un ciclo di sonno di 90 minuti.

Circa il 25% del sonno è in fase REM e le fasi si allungano man mano che la notte avanza.

La f ase finale è REM . Durante questa fase, il battito cardiaco , la respirazione, il flusso sanguigno cerebrale e l'attività cerebrale iniziano a riprendersi e sogni in modo più vivido. Tuttavia, la maggior parte del corpo, fatta eccezione per gli occhi e i muscoli che controllano la respirazione, rimane inerme.

Quindi si entra nella fase successiva, nota anche come sonno profondo , quando l'attività corporea rallenta ulteriormente e il flusso sanguigno cerebrale, la quantità di sangue fornito al cervello , diminuisce. Durante questo periodo, il corpo si riprende, il sistema immunitario si rafforza e il corpo sviluppa ossa e muscoli. Questa fase dura in genere d ai 20 ai 40 minuti e si riduce man mano che si continua a dormire .

Un ciclo del sonno è costituito da quattro fasi : tre fasi di movimento oculare non rapido (NREM) e uno di movimento oculare rapido (REM).

Svegliarsi alla fine di un ciclo del sonno ha benefici?

Gli esperti in igiene del sonno hanno affermato che svegliarsi alla fine di un ciclo di sonno, dopo una fase REM completa, possa far sentire più vigile.

Durante il sonno profondo, il flusso sanguigno cerebrale diminuisce, ecco perché è particolarmente destabilizzante svegliarsi durante questa fase del sonno.

Quando ci si sveglia dal sonno profondo, il cervello sperimenta qualcosa chiamato inerzia del sonno, che in genere fa sentire intontito per circa 20 minuti.

Se ci si priva del sonno o si ha una scarsa qualità del sonno, questa sensazione di intontimento potrebbe durare più a lungo, anche 60-90 minuti, in quanto il cervello necessita di tempo per accelerare al mattino e far fluire di nuovo il sangue.