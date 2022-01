La doccia fredda contribuisce al dimagrimento . Un processo spiegato dalla scienza: il corpo, sottoposto al getto di acqua fredda , deve cercare internamente le risorse necessarie al mantenimento di una temperatura equilibrata e, per riuscire a fare ciò, sarà costretto a bruciare parte delle riserve di grasso . L'acqua fredda, in questo caso, e non solo post allenamento sportivo, aiuta nella perdita di peso , in quanto alcune cellule adipose , come il grasso bruno , possono generare calore bruciando i grassi.

Chi non ha la doccia, ma la vasca, potrà addorittura simulare un effetto da camera crioterapica aggiungendo dei cubetti di ghiaccio all'acqua fredda. Ovviamente, in questo caso, l'immersione non dovrà avere una durata superiore a qualche minuto.

La soluzione, come spesso, accade, è la via di mezzo, o meglio, l'alternanza caldo-freddo. I benefici per la salute che derivano dall'acqua fredda sono legati alla restrizione dei vasi sanguigni , mentre l'acqua calda aprirà i vasi sanguigni. Questo può pompare il sangue completamente attraverso i muscoli e gli organi ed è ottimo per aiutare con la rigenerazione e la disintossicazione. Tutto ciò è alla base dell'antico metodo Kneipp , ossia quello della doccia a contrasto. Una doccia ideale, infatti, dovrebbe prevedere un alternarsi di acqua calda e fredda. Acqua il più fredda possibile per un minuto, e successivamente molto calda per un altro minuto, alternando freddo e caldo per tre-cinque cicli .

Un altro aspetto importante riguarda la durata della doccia calda: bisogna che abbia una durata non superiore ai 10 o 15 minuti al massimo e che, possibilmente, l'acqua sia calda tendente al tiepido. L'acqua non deve essere mai bollente per non rischiare danni cutanei.

Doccia a casa o in palestra?

Un altro dubbio può sorgere non solo in relazione alla temperatura dell'acqua, ma sul momento ideale in cui farsi la doccia terminato l'allenamento: subito, in palestra o dopo qualche decina di minuti, a casa? In linea generale restare con addosso troppo a lungo indumenti sudati finito l'allenamento può portare irritazioni, arrossamenti e dermatiti. Facendo la doccia in palestra, il problema viene meno perché ci si spoglia immediatamente degli abiti sporchi; chi decide di farla a casa, tuttavia, non dovrà attendere troppo tempo, e iniziare la doccia con il getto di acqua calda per eliminare i batteri rimasti sulla pelle.