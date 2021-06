Donepezil: Cos'è, A Cosa Serve, Nomi Commerciali

Generalità Che cos'è il Donepezil e Caratteristiche generali Il donepezil è un principio attivo impiegato nell'ambito della terapia contro il morbo di Alzheimer. Shutterstock Donepezil - Struttura Chimica Più nel dettaglio, il donepezil è un inibitore dell'acetilcolinesterasi che permette, dopo l'assunzione, un rallentamento della degradazione dell'acetilcolina. Il donepezil lo si può trovare all'interno di diversi medicinali per uso orale in forma di compresse orodispersibili o compresse rivestite e a diverse concentrazioni. Tali medicinali sono vendibili dietro presentazione di ricetta medica ripetibile o non ripetibile (in funzione del farmaco preso in considerazione) di tipo limitativo (RRL o RNRL - farmaci vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). Essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente, a seconda dei casi (può essere necessario corrispondere un ticket). Esempi di Medicinali contenenti Donepezil Aricept®

Blixie®

Destezil®

Donepezil Accord®

Donepezil Almus®

Donepezil Alter®

Donepezil Aurobindo®

Donepezil Doc®

Donepezil Eg®

Donepezil Mylan®

Donepezil Sandoz®

Lizidra®

Memac®

Yasnal®

Yasnoro®

Quando si Usa? A cosa serve il Donepezil e quali sono le sue Indicazioni Terapeutiche? Come accennato, l'uso del donepezil è utilizzato nella terapia del morbo di Alzheimer. Più precisamente, esso è indicato nel trattamento dei sintomi della demenza in persone cui è stata diagnosticata la malattia di Alzheimer di grado da live a moderato.

Come Agisce Come Funziona il Donepezil e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Come anticipato, il donepezil è un inibitore - specifico e reversibile - dell'acetilcolinesterasi, ossia dell'enzima deputato alla degradazione dell'acetilcolina che rappresenta, per altro, la colinesterasi maggiormente espressa a livello cerebrale. Poiché nei pazienti con morbo di Alzheimer si ha una riduzione di questo neurotrasmettitore, la somministrazione del donepezil ne rallenta la degradazione, migliorandone il segnale e favorendo così un miglioramento dei sintomi della demenza tipicamente presente nei pazienti affetti da morbo di Alzheimer.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra il Donepezil e in Quali Dosi? Il donepezil è disponibile in medicinali per uso orale formulati come compresse orodispersibili o come compresse rivestite. La compressa rivestita deve essere deglutita intera con dell'acqua, la sera, prima di coricarsi. La compressa orodispersibile va assunta disponendola sulla lingua in maniera da potersi disintegrare prima di essere deglutita, con o senz'acqua in base alle preferenze del paziente, sempre la sera prima di coricarsi. La dose iniziale raccomandata è di 5 mg di donepezil al dì. Dopo un mese, il medico valuterà se aumentare la dose a 10 mg di principio attivo al giorno. NON assumere più di una compressa di donepezil al giorno. Il tipo di medicinale da utilizzare e la dose dello stesso, così come la durata del trattamento, verranno stabilite dal medico su base strettamente individuale per ciascun paziente, pertanto, si raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni fornite da questa figura sanitaria.

Gravidanza e Allattamento Il Donepezil può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? Le donne in gravidanza devono informare il medico della loro condizione prima di iniziare un'eventuale terapia con donepezil. Il donepezil non deve essere utilizzato dalle madri che stanno allattando al seno.