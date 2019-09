Più nel dettaglio, si tratta di un inibitore dell'integrasi (INI) che può essere utilizzato in pazienti adulti, adolescenti e bambini con più di sei anni di età. Per espletare la sua azione terapeutica, il principio attivo deve essere assunto per via orale; difatti, i medicinali che lo contengono sono in forma di compresse. Tali medicinali sono classificati come farmaci ospedalieri (Fascia H) esitabili in farmacia dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile limitativa - RNRL (farmaci vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti).

Generalmente, il dolutegravir viene impiegato in terapia di associazione. In commercio esistono medicinali contenenti il dolutegravir sia da solo che già in associazione ad altri principi attivi (le modalità di dispensazione sono le stesse dei medicinali contenenti solo dolutegravir).