Quando Preoccuparsi e Quando Rivolgersi al Medico?

Benché in alcuni casi i dolori al basso ventre possano rappresentare un disagio passeggero dovuto a cause fisiologiche, in altre situazioni potrebbero essere spia di malattie e disturbi non ancora individuati. In quest'ultimo caso, il ricorso al medico è di fondamentale importanza.

Nel dettaglio, è bene preoccuparsi e rivolgersi alla suddetta figura sanitaria quando:

I dolori al basso ventre si manifestano in maniera improvvisa senza alcuna causa apparente (ad esempio, assenza di mestruazioni, assenza di stitichezza, ecc.).

Lo stimolo doloroso è molto intenso e non accenna a diminuire.

Il dolore si accompagna a sintomi che potrebbero far presumere la presenza di una qualche condizione patologica di base (ad esempio, perdite di sangue durante la gravidanza e perdite di sangue anomale e inaspettate, febbre alta, difficoltà ad urinare, sangue nelle feci o nel vomito, ecc.).

In presenza delle suddette condizioni, il consulto del medico è necessario per individuare con esattezza la causa scatenante i dolori al basso ventre. Una diagnosi corretta effettuata in maniera tempestiva, infatti, consentirà di intraprendere in tempi brevi il trattamento più idoneo.