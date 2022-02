Spesso derivanti da cause ginecologiche, i dolori al basso ventre sembrano essere maggiormente diffusi nel sesso femminile. Ciò nonostante, in presenza di determinate affezioni, il sintomo può manifestarsi anche nei pazienti di sesso maschile.

Le cause responsabili del sintomo in questione possono essere diverse e, nella maggioranza dei casi, sono correlate a problemi/disturbi ginecologici, gastrointestinali e urinari.

Come accennato, i dolori al basso ventre costituiscono un sintomo che può insorgere in seguito a condizioni fisiologiche o patologiche .

L'intensità dei dolori al basso ventre può variare, sia in funzione della causa scatenante e della sua gravità, sia in funzione della sensibilità di ciascun individuo.

I dolori al basso ventre possono manifestarsi come dolori acuti , dolori cronici (generalmente considerati tali quando la loro durata è superiore a 6 mesi) o dolori ciclici (come avviene, ad esempio, nel caso dei dolori mestruali );

Fra le cause di origine patologica che possono dare origine al sintomo in questione, ricordiamo:

Nel caso in cui i dolori al basso ventre siano indotti da malattie del tratto gastroenterico , è possibile che si manifestino in associazione a sintomi quali:

Quando i dolori al basso ventre vedono la loro origine in cause ginecologiche di natura fisiologica , possono manifestarsi sintomi quali:

La tipologia di sintomi che si possono manifestare in associazione al dolore al basso ventre, così come la loro intensità e la loro gravità variano in funzione della causa che li ha scatenati.

Quando Preoccuparsi?

Quando il Dolore al Basso Ventre deve Preoccupare e Quando Rivolgersi al Medico

Benché in alcuni casi i dolori al basso ventre possano rappresentare un disagio passeggero dovuto a cause fisiologiche, in altre situazioni potrebbero essere spia di malattie e disturbi non ancora individuati. In quest'ultimo caso, il ricorso al medico è di fondamentale importanza.

Nel dettaglio, è bene preoccuparsi e rivolgersi alla suddetta figura sanitaria quando:

I dolori al basso ventre si manifestano in maniera improvvisa senza alcuna causa apparente (ad esempio, assenza di mestruazioni, assenza di stitichezza, ecc.).

(ad esempio, assenza di mestruazioni, assenza di stitichezza, ecc.). Lo stimolo doloroso è molto intenso e non accenna a diminuire.

e non accenna a diminuire. Il dolore si accompagna a sintomi che potrebbero far presumere la presenza di una qualche condizione patologica di base (ad esempio, perdite di sangue durante la gravidanza e perdite di sangue anomale e inaspettate, febbre alta, difficoltà ad urinare, sangue nelle feci o nel vomito, ecc.).

In presenza delle suddette condizioni, il consulto del medico è necessario per individuare con esattezza la causa scatenante i dolori al basso ventre. Una diagnosi corretta effettuata in maniera tempestiva, infatti, consentirà di intraprendere in tempi brevi il trattamento più idoneo.