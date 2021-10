Dolore al Seno: Perché il Seno può Far Male e Quando Preoccuparsi

Generalità Il dolore al seno (mastodinia) è un sintomo di riscontro frequente, che tende a preoccupare molto, specie se improvviso e mai sperimentato prima. Shutterstock Tuttavia, è bene sapere che questa manifestazione non è sempre un campanello di allarme di un problema serio, come può essere, ad esempio, un tumore al seno (anzi, raramente è indice della sua presenza, quindi è considerato un inaffidabile indicatore di un cancro). Per quanto allarmante e/o fastidioso, il dolore mammario è spesso sostenuto da una causa benigna e risulta essere frequente sia nelle donne in età fertile, sia in menopausa. Si tratta di un sintomo che può assumere connotazioni differenti in base alla specifica causa sottostante ed alla percezione soggettiva del dolore (variabile da una semplice tensione mammaria ad un dolore acuto, intenso e penetrante). In ogni caso, il dolore al seno merita sempre un approfondimento medico e, una volta individuata la causa scatenante, il medico indicherà un trattamento specifico e mirato per risolvere o alleviare il problema. Terminologia e Sinonimi I termini medici utilizzati per indicare il dolore al seno sono: mastodinia e mastalgia. Meno spesso, la dolorabilità della mammella è detta mammalgia.

Cos’è Cosa s’intende per Dolore al Seno? L'espressione "dolore al seno" si utilizza comunemente per indicare una generica dolorabilità con o senza altri reperti a carico della mammella. Questo sintomo può sorgere durante il riposo o i movimenti e può essere aggravato da contatto e palpazione, mentre può essere alleviato da analgesici e reggiseno. La mastodinia può manifestarsi sotto forma di senso di pesantezza, dolore intenso o sensazione di bruciore in ogni parte del seno e delle aree circostanti. Prima della menopausa, il dolore al seno ha quasi sempre un valore funzionale o uno scarso significato patologico. Dopo i cinquant'anni, invece, questo sintomo, seppur in una piccola percentuale di casi, può essere legato ad un tumore al seno, pertanto vale la pena parlarne con il medico. Caratteristiche del Dolore al Seno Il dolore al seno viene riferito come un senso di tensione, peso o bruciore. La mastalgia può avere molteplici aspetti: Unilaterale o bilaterale

Ciclico, intermittente o costante

Sordo o acuto Qualche esempio: Tagli cutanei, foruncoli, contusioni o lesioni simili possono evocare un dolore superficiale ;

; Ragadi o infiammazione dei dotti papillari o delle areole provocano un dolore intenso localizzato ;

; Lesioni infiammatorie che distendono lo stroma e irritano le terminazioni nervose determinano un dolore intenso e costante. Il dolore al seno può localizzarsi in particolari aree nella mammella e si può irradiare al dorso, alle braccia e, talvolta, al collo.

Quando Rivolgersi al Medico È bene consultare il medico se: Il dolore è particolarmente intenso, tanto da impedire di svolgere le normali attività

Il dolore peggiora o risulta costante

Si avvertono i sintomi di un'infezione, come gonfiore, arrossamento e calore o compare la febbre