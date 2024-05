Dolore al seno: perché il seno fa male e quando preoccuparsi

L'espressione " dolore al seno " si utilizza comunemente per indicare una generica dolorabilità con o senza altri reperti a carico della mammella. I termini medici utilizzati per indicare il dolore al seno sono: mastodinia e mastalgia . Meno spesso, la dolorabilità della mammella è detta mammalgia.

Questo articolo esplorerà le possibili cause dei diversi tipi di dolore al seno, quando preoccuparsi e cosa fare per alleviarlo.

Il dolore al seno è un sintomo comune e spesso è correlato a normali fluttuazioni degli ormoni o ad altre cause benigne. In alcuni casi, il dolore potrebbe dipendere da qualcosa di più serio.

Attenzione! Prima della menopausa, il dolore al seno ha quasi sempre un valore funzionale o uno scarso significato patologico. Dopo cinquant'anni, invece, questo sintomo, seppur in una piccola percentuale di casi, può essere legato ad un tumore al seno, pertanto vale la pena parlarne con il medico.

Il dolore al seno può localizzarsi in particolari aree nella mammella e si può irradiare al dorso, alle braccia e, talvolta, al collo.

La mastodinia è un sintomo che può assumere connotazioni differenti in base alla specifica causa sottostante ed alla percezione soggettiva del dolore (variabile da una semplice tensione mammaria ad un dolore acuto, intenso e penetrante).

Il dolore al seno può manifestarsi sotto forma di senso di pesantezza , dolore intenso o sensazione di bruciore in ogni parte del seno e delle aree circostanti. Questo sintomo può sorgere durante il riposo o i movimenti e può essere aggravato da contatto e palpazione, mentre può essere alleviato da analgesici e reggiseno.

Perché mi fa male il seno?

Quali sono le cause del dolore al seno?

Il dolore al seno è un sintomo di riscontro frequente, che tende a preoccupare molto, specie se improvviso e mai sperimentato prima. Tuttavia, è bene sapere che questa manifestazione non è sempre un campanello di allarme di un problema serio, come può essere, ad esempio, un tumore al seno (anzi, raramente è indice della sua presenza, quindi è considerato un inaffidabile indicatore di un cancro). Per quanto allarmante e/o fastidioso, il dolore mammario è spesso sostenuto da una causa benigna e risulta essere frequente sia nelle donne in età fertile, sia in menopausa.

In ogni caso, il dolore al seno merita sempre un approfondimento medico e, una volta individuata la causa scatenante, il medico indicherà un trattamento specifico e mirato per risolvere o alleviare il problema.

Cause benigne o fisiologiche:

Cambiamenti ormonali associati al ciclo mestruale

Gravidanza e allattamento

Menopausa

Effetti indesiderati di alcuni farmaci

Cause patologiche:

Mastite : il dolore unilaterale può essere intenso, specie quando l'infiammazione si sviluppa in prossimità della superficie cutanea. La cute mammaria è tipicamente arrossata e calda nella sede dell'infiammazione; essere presente la pelle a buccia d'arancia. La palpazione mostrano un'area dura; possono essere presenti segni di retrazione cutanea o di deviazione, appiattimento o inversione del capezzolo, così come si possono osservare sintomi e segni sistemici: febbre, brividi, malessere e spossatezza.

: il dolore unilaterale può essere intenso, specie quando l'infiammazione si sviluppa in prossimità della superficie cutanea. La cute mammaria è tipicamente arrossata e calda nella sede dell'infiammazione; essere presente la pelle a buccia d'arancia. La palpazione mostrano un'area dura; possono essere presenti segni di retrazione cutanea o di deviazione, appiattimento o inversione del capezzolo, così come si possono osservare sintomi e segni sistemici: febbre, brividi, malessere e spossatezza. Mastopatia fibrocistica : è la causa più comune di noduli al seno e dolore mammario. Si tratta di una displasia benigna (ossia uno sviluppo anomalo) abbastanza diffusa nelle donne, specialmente in un età compresa fra i 30 ed i 50 anni. Alla palpazione, questi noduli risultano rotondeggianti e si presentano spesso come agglomerati in entrambi i seni o come masse ben definite, mobili e senza segni di retrazione cutanea. Nella mastopatia fibrocistica, le lesioni nodulari aumentano di volume e provocano dolorabilità nei giorni che precedono l'arrivo del flusso mestruale; il senso di gonfiore e tensione al seno tende a scomparire, poi, alla fine delle mestruazioni.

: è la causa più comune di noduli al seno e dolore mammario. Si tratta di una displasia benigna (ossia uno sviluppo anomalo) abbastanza diffusa nelle donne, specialmente in un età compresa fra i 30 ed i 50 anni. Alla palpazione, questi noduli risultano rotondeggianti e si presentano spesso come agglomerati in entrambi i seni o come masse ben definite, mobili e senza segni di retrazione cutanea. Nella mastopatia fibrocistica, le lesioni nodulari aumentano di volume e provocano dolorabilità nei giorni che precedono l'arrivo del flusso mestruale; il senso di gonfiore e tensione al seno tende a scomparire, poi, alla fine delle mestruazioni. Ascesso mammario : nella mammella colpita il dolore locale, l'eritema, la pelle a buccia d'arancia e il colore sono associati ad un nodulo. Possono essere presenti anche malessere, febbre e brividi.

: nella mammella colpita il dolore locale, l'eritema, la pelle a buccia d'arancia e il colore sono associati ad un nodulo. Possono essere presenti anche malessere, febbre e brividi. Ascesso delle ghiandole areolari : si tratta di un ascesso palpabile, dolorabile nella periferia delle areole dopo un'infiammazione delle ghiandole sebacee di Montgomery. Vi può essere anche febbre.

: si tratta di un ascesso palpabile, dolorabile nella periferia delle areole dopo un'infiammazione delle ghiandole sebacee di Montgomery. Vi può essere anche febbre. Tumore al seno (sebbene il dolore non sia frequente): la mastodinia può manifestarsi nel contesto di patologie neoplastiche di vario tipo, nonostante non sia un sintomo rilevante o specifico, in quanto il tumore al seno resta indolente nella maggior parte dei casi; tuttavia, è meglio riferirlo al medico per ricevere rassicurazione. Il carcinoma della mammella si manifesta con un nodulo duro, non ben delimitato, aderente alla cute o ai tessuti circostanti. Possono essere evidenti anche deviazioni, retrazione o appiattimento del profilo mammario o del capezzolo, con o senza secrezione ematica o sierosa. Altri sintomo associati al tumore della mammella comprendono arrossamento ed aspetto "a buccia di arancia" della pelle sovrastante, dolorabilità del seno e ingrossamento dei linfonodi ascellari (linfoadenopatia).

(sebbene il dolore non sia frequente): la mastodinia può manifestarsi nel contesto di patologie neoplastiche di vario tipo, nonostante non sia un sintomo rilevante o specifico, in quanto il tumore al seno resta indolente nella maggior parte dei casi; tuttavia, è meglio riferirlo al medico per ricevere rassicurazione. Il carcinoma della mammella si manifesta con un nodulo duro, non ben delimitato, aderente alla cute o ai tessuti circostanti. Possono essere evidenti anche deviazioni, retrazione o appiattimento del profilo mammario o del capezzolo, con o senza secrezione ematica o sierosa. Altri sintomo associati al tumore della mammella comprendono arrossamento ed aspetto "a buccia di arancia" della pelle sovrastante, dolorabilità del seno e ingrossamento dei linfonodi ascellari (linfoadenopatia). Ectasia duttale: dilatazione di uno o più dotti galattofori nella regione sotto-areolare, che può comportare dolore urente e prurito intorno all'areola, sebbene inizialmente sia asintomatica.

Dolore al seno prima delle mestruazioni

Se il dolore al seno compare nei giorni che precedono la comparsa del flusso mestruale riguarda entrambe le mammelle, la causa è da imputare all'aumento nel sangue dei livelli di estrogeni. Questi ormoni femminili controllano - insieme al progesterone - il ciclo mestruale (mensile) e influenzano moltissime funzioni. Quale effetto collaterale, gli estrogeni favoriscono l'ingrossamento temporaneo della ghiandola mammaria che produce tensione e può provocare la comparsa di un fastidio più o meno accentuato.

Il dolore seno può presentarsi come una semplice sensazione di pesantezza, come un dolore sordo e continuo oppure si può manifestare con fitte pungenti e trafittive, tipo stilettata.

Dolore al seno durante e dopo le mestruazioni

Talvolta, è possibile che la sensazione di indolenzimento al seno tipica del periodo premestruale si protragga più a lungo, assumendo caratteristiche come: fitte dolorose, tensione, gonfiore e pesantezza a una o entrambe le mammelle. I quadranti più colpiti sono quelli esterni, specie il quadrante superiore.

Questi disturbi possono estendersi anche ad ascelle e braccio e possono associarsi a irregolarità del ritmo delle mestruazioni (anticipi o ritardi).

In questi casi, la causa potrebbe essere dipendere da un'alterazione della funzionalità delle ovaie e, in particolare, quando questi organi secernono quantità maggiori di estrogeni e/o minori di progesterone rispetto alla norma. In genere, si tratta di un disturbo temporaneo, magari dovuto ad un periodo particolarmente stressante, ma può associarsi anche a determinate condizioni patologiche.

Dolore al seno durante e dopo le mestruazioni

Spesso si sottovaluta che l'indolenzimento avvertito alle mammelle possa derivare, in realtà, da un dolore del muscolo pettorale che si irradia fino al seno.

Questa forma di mastodinia può dipendere da particolari sforzi fisici o sport che hanno impegnato questa zona del corpo. Anche un impegno di fuori della norma dei pettorali, come spostare un mobile o fare le pulizie, possono evocare questa manifestazione.

In tutti i casi, il dolore è riflesso e origina dai muscoli sottostanti alle mammelle. Per riconoscerlo, si può esercitare una leggera pressione: se il dolore aumenta allora è probabile che sia di natura muscolare; se si stringe la mammella, invece, non viene evocata la mastodinia.

Lesioni e traumi al seno

All'origine del dolore al seno può esserci anche un trauma, più o meno severo, come una contusione da cintura di sicurezza, un graffio o una caduta. Di solito, in questi casi, il dolore è sordo, continuo e interessa solo la mammella coinvolta; sulla pelle può comparire un'ecchimosi (livido violaceo).

Dolore al seno in gravidanza e allattamento

Nel corso della gestazione, possono comparire dolorabilità mammaria e senso di pulsazione, prurito o formicolio, dovuti alle variazioni ormonali e progressivo aumento di volume delle mammelle. La sensazione di indolenzimento può essere accompagnata anche da una maggiore sensibilità e da una scarsa tolleranza al contatto e alla pressione.

Alla base del dolore seno durante l'allattamento possono esserci sia il nuovo equilibrio ormonale, sia il senso di pienezza dovuto alla produzione di latte. In qualche caso, però, la mastodinia può essere un campanello di allarme di problematiche come: ragadi, ingorgo, Candida e mastite.

In questi ultimi casi, il dolore al seno è tipicamente associato ad altri segni, tra cui pelle arrossata, sanguinamenti del capezzolo e bruciore.

Dolore al seno in menopausa

Un dolore al seno che persiste per diverse settimane, definito anche mastodinia non ciclica, è abbastanza caratteristico dopo quarant'anni e in menopausa.

Alla base possono esserci:

Squilibri ormonali che compaiono quando le ovaie iniziano a smettere di funzionare e di produrre ormoni

Cambiamenti della struttura del seno

Terapie ormonali sostitutive

A volte, questo sintomo può dipendere dalla presenza di lesioni benigne o di ectasia duttale (patologia non tumorale del seno in cui si verifica una dilatazione di uno o più dotti galattofori nella regione sotto-areolare). Solo in pochissimi casi, il dolore dipende da un tumore al seno.

Dolore al seno associato a noduli

I noduli al seno si presentano come una specie di nocciolina circoscritta, di consistenza diversa rispetto al resto del seno, fissa o mobile; possono essere indolori o dolenti e, talvolta, sono accompagnati da altri segni, quali

Fuoriuscita di liquido (siero o sangue) dal capezzolo;

Alterazioni cutanee (come eritema e linfedema con aspetto "a buccia d'arancia");

Senso di tensione;

Variazioni di forma o dimensioni del seno.

La presenza di un nodulo mammario riconosce molte cause: spesso, si tratta di fibroadenomi, infiammazioni di varia natura o alterazioni fibrocistiche non maligne, benché il cancro al seno sia l'eziologia più temuta ed alcune lesioni benigne possano aumentare leggermente il rischio di sviluppare un tumore.

Noduli al Seno Benigni

I noduli benigni presentano contorni netti e sono mobili, ovoidali o rotondeggianti.

A seconda della loro natura, queste lesioni possono essere tendenzialmente solide (ossia presentano una consistenza dura), a costituzione adiposa (morbida) oppure dal contenuto liquido (cisti).

Noduli al Seno Maligni

I noduli maligni presentano contorni mal definiti (tendono ad infiltrare la ghiandola circostante) e non sono mobili. Le neoplasie della mammella più avanzate determinano quasi sempre una retrazione della pelle sovrastante, con modificazione della forma della mammella ed accentuazione dei segni cutanei causati dal linfedema. La presenza di noduli satelliti e di linfoadenopatia è indicativa di diffusione tumorale.

Potenziali Segnali Sospetti

Tra i sintomi associati alla presenza di uno o più noduli al seno che devono insospettire, quindi dovrebbero essere da riferiti al proprio medico rientrano:

Percezione di uno o più noduli duri nel seno o nell'ascella;

Protuberanze o ispessimenti della mammella o della zona ascellare;

Modificazioni dell'areola mammaria o alterazioni del capezzolo (come, ad esempio, secrezioni inusuali chiare-lattescenti o eruzioni cutanee nell'area circostante).

Alcuni segni sono causa di particolare preoccupazione:

Nodulo fisso alla cute o alla parete toracica;

Presenza di masse nodulari di consistenza molto dura, di forma irregolare;

Linfonodi ascellari inglobati o fissi;

Secrezione ematica dal capezzolo;

Comparsa di fossette cutanee o retrazioni, gonfiori, arrossamenti, calore e screpolature.

Dolore al seno da farmaci

A volte, il dolore al seno nessun effetto indesiderato di medicinali, come per esempio: contraccettivi (la maggior parte di quelli ormonali, come la pillola anticoncezionale), antidepressivi (es. sertralina) e antipsicotici (es. aloperidolo).

Per questo motivo, quando si soffre di mastodinia e si stanno seguendo cure farmacologiche, è bene leggere sul foglietto illustrativo se fa fra gli effetti collaterali rientra anche questo.

Se il dolore è molto intenso o tale da interferire con le normali attività, si consiglia di parlarne con il medico per valutare se è il caso di modificare o sostituire la terapia.

Falsa mastodinia o mastodinia extramammaria

Non è raro che il dolore riferito al seno dipenda, invece, da cause esterne o problematiche che nulla hanno a che vedere con le mammelle. In questi casi, si parla di falsa mastodinia o mastodinia extramammaria.

Ne sono esempi:

Osteocondrite: infiammazione dell'area di congiunzione delle coste alle ossa della cassa toracica;

della cassa toracica; Malattie del rachide cervicale: la mammella è al centro di un intreccio di fibre nervose che provengono dalle ultime vertebre cervicali e dalle prime vertebre toraciche. Per questo, disturbi di queste parti possono dare origine a dolori mammari;

Nevriti: infiammazione ai nervi;

Fitte intercostali;

Lesioni al collo, alla spalla o alla schiena;

Malattie reumatiche, muscolari o ossee;

Stiramento di un muscolo toracico;

Herpes zoster.

Dolore al seno nell’uomo: dolore al seno maschile

Shutterstock

Negli uomini, il dolore mammario può essere dovuto a:

Ginecomastia (specie nella pubertà o nella senescenza);

Anomalie dell'apparato riproduttivo;

Malattie organiche del fegato o dell'ipofisi, della corticale surrenale o della ghiandola tiroide.

Consulta anche: