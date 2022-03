Dolore al Seno da Ciclo: Perché il Seno Fa Male Prima delle Mestruazioni?

Generalità Il dolore al seno da ciclo è un sintomo comune in età fertile: si stima che 7 donne su 10 abbiano avvertito, almeno in un'occasione, questo tipo di disturbo. Shutterstock Il più delle volte, il dolore al seno da ciclo coincide con il periodo premestruale e da molte viene interpretato come "segnale" che precede la comparsa delle mestruazioni. In questi casi, la mastodinia ciclica (termine medico utilizzato per indicare il dolore mammario associato al ciclo mestruale) si accentua man mano che si avvicina l'inizio del flusso, per regredire progressivamente nei giorni successivi.

Cos’è Dolore al Seno da Ciclo: Cos’è? Il dolore al seno da ciclo (o mastodinia ciclica) è un sintomo fisiologico che compare nei giorni che precedono la comparsa del flusso mestruale e riguarda entrambe le mammelle. Per quanto preoccupante e/o fastidioso, il dolore mammario prima delle mestruazioni è un sintomo benigno e NON dipende da cause patologiche.

Quali Sono le Cause? Il dolore al seno da ciclo dipende dalla variazione ormonale tipica del periodo premestruale: il tessuto mammario è infatti estremamente delicato e sensibile alle fluttuazioni ormonali che si verificano ogni mese. Dolore al Seno Prima delle Mestruazioni Se il dolore al seno compare nei giorni che precedono la comparsa del flusso mestruale riguarda entrambe le mammelle, la causa è da imputare all'aumento nel sangue dei livelli di estrogeni. Questi ormoni femminili controllano - insieme al progesterone - il ciclo mestruale (mensile) e influenzano moltissime funzioni. Quale effetto collaterale favoriscono l'ingrossamento temporaneo della ghiandola mammaria che produce tensione e può provocare la comparsa di un fastidio più o meno accentuato. Dolore al Seno Durante e Dopo le Mestruazioni Talvolta, è possibile che la sensazione di indolenzimento al seno tipica del periodo premestruale si protragga più a lungo, assumendo caratteristiche come: fitte dolorose, tensione, gonfiore e pesantezza a una o entrambe le mammelle. I quadranti più colpiti sono quelli esterni, specie il quadrante superiore. Questi disturbi possono estendersi anche ad ascelle e braccio e possono associarsi a irregolarità del ritmo delle mestruazioni (anticipi o ritardi). In questi casi, la causa potrebbe essere dipendere da un'alterazione della funzionalità delle ovaie e, in particolare, quando questi organi secernono quantità maggiori di estrogeni e/o minori di progesterone rispetto alla norma. In genere, si tratta di un disturbo temporaneo, magari dovuto ad un periodo particolarmente stressante, ma può associarsi anche a determinate condizioni patologiche. Per Approfondire Altre Cause di Dolore al Seno: Perché il Seno può Far Male e Quando Preoccuparsi

Come Riconoscerlo Dolore al Seno da Ciclo: Come Si Manifesta Il dolore al seno da ciclo può assumere connotazioni differenti, cioè può variare da un senso di tensione mammaria ad un dolore sordo e continuo. La mastodinia ciclica può presentarsi anche come una semplice sensazione di pesantezza oppure si può manifestare con fitte pungenti e trafittive, tipo stilettata. Di norma, la mastalgia ciclica è bilaterale, quindi il tipico dolore mammario associato al ciclo mestruale colpisce in genere entrambi i seni. Il dolore al seno da ciclo può essere peggiorato da alcuni movimenti: molte donne riferiscono un'accentuazione del dolore praticando jogging, durante l'attività sessuale, sollevando scatole ingombranti o, semplicemente, abbracciando un'altra persona. Dolore al Seno: Quanti Giorni Prima del Ciclo? Il dolore al seno si verifica, in genere, 5-10 giorni prima dell'inizio del ciclo. Per Sapere Quali Sono Altri Sintomi della Sindrome Premestruale

Quando Preoccuparsi Dolore al Seno da Ciclo: Quando rivolgersi al medico Anche se il dolore al seno da ciclo è quasi sempre benigno, è bene consultare il medico se: Il dolore al seno da ciclo è particolarmente intenso, tanto da impedire di svolgere le normali attività quotidiane;

Il dolore al seno peggiora con il tempo e non regredisce dopo il termine della mestruazione;

Il dolore al seno si localizza in un preciso punto e non viene alleggerito dai comuni analgesici;

Il seno è noduloso e le masse anomale e solide non "si sciolgono" dopo il flusso mestruale;

Il dolore al seno dura più di 15 giorni nell'arco di un mese. Il dolore al seno da ciclo non deve indurre preoccupazioni quando: Regredisce dopo la mestruazione;

La forma del seno è naturale;

I capezzoli non sono retratti e non secernono sostanze lattiginose. Autopalpazione: Una Sana Abitudine per Proteggere la Salute del Seno Come consigliano i medici, l'autocontrollo del seno dovrebbe essere un appuntamento fisso a partire dai 20 anni di età, da ripetere almeno una volta al mese, una settimana dopo la fine delle mestruazioni (ossia quando l'attività ormonale è "a riposo" ed il seno risulta meno gonfio e dolente). Bastano pochi minuti per eseguirlo. Questo semplice test di autovalutazione permette di conoscere la struttura e l'aspetto generale della mammella, quindi consente alla donna di cogliere precocemente qualsiasi cambiamento insolito rispetto alla fisionomia di base della stessa. Se eseguito correttamente e regolarmente, l'autoesame può limitare il rischio di diagnosticare un tumore in fase avanzata, quindi rappresenta un valido strumento di "prevenzione". Se nel corso dell'autopalpazione del seno venisse riscontrato un nodulo non è il caso di allarmarsi, in quanto potrebbe trattarsi di un riscontro innocuo, ma è importante informare il medico che può indicare gli esami strumentali adeguati per accertare il reale stato di salute.